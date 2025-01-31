偷貨男子｜紅磡夾公仔機驚現「偷貨賊」　扁棍捅入機器撩獎品輕車熟路

▲ 紅磡夾公仔機驚現「偷貨賊」，扁棍捅入機器撩獎品輕車熟路。

夾公仔機「新玩法」？近日，有人在Facebook「突發事故爆料」群組上傳圖片及影片，指其開設的夾公仔機店舖遭「偷貨賊」入侵，1男子以扁棍捅入機器內撩走數件貨品。樓主十分氣憤，遂發帖尋人並以此警示同業留意。

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偷貨男子｜夾公仔機遭男子偷取貨品

樓主稱，其紅磡商場的夾公仔機「幾次都發現冇晒啲貨又冇幣」，查看閉路電視後發現竟是有男子潛入店內偷貨，樓主見男子偷貨過程行雲流水，猜測其實慣犯，「呢條咁嘅X樣，成日走來撩貨，輕車熟路，一定成日嚟，請問有冇人識佢？」；樓主對此氣憤不已，已向警署報案，同時，亦提醒同業小心留意。

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偷貨男子｜扁棍撩撥貨品至出貨洞口

據閉路電視畫面所示，事發於1月21日晚7時47分，1中年男子執橙色手袋及長條扁棍進入店舖，他利用夾公仔機的縫隙將長棍捅入櫃中，反复將其中的貨品撩撥至出貨洞口，隨後便輕易取出，其間他還嘗試將長棍捅入其他構造的機器中，但未能成功。離開時，他至少盜走3件機內貨品。

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