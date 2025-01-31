  • 20°C
香港時間：2025131日 (五) 16:46

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

偷貨男子｜紅磡夾公仔機驚現「偷貨賊」　扁棍捅入機器撩獎品輕車熟路

社會

撰文： 王月明

發布時間： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

紅磡夾公仔機驚現「偷貨賊」，扁棍捅入機器撩獎品輕車熟路。

夾公仔機「新玩法」？近日，有人在Facebook「突發事故爆料」群組上傳圖片及影片，指其開設的夾公仔機店舖遭「偷貨賊」入侵，1男子以扁棍捅入機器內撩走數件貨品。樓主十分氣憤，遂發帖尋人並以此警示同業留意。

警員盜竊｜磁石「出術」夾公仔機偷9公仔　男警認盜竊判240小時社服令

偷貨男子｜夾公仔機遭男子偷取貨品

樓主稱，其紅磡商場的夾公仔機「幾次都發現冇晒啲貨又冇幣」，查看閉路電視後發現竟是有男子潛入店內偷貨，樓主見男子偷貨過程行雲流水，猜測其實慣犯，「呢條咁嘅X樣，成日走來撩貨，輕車熟路，一定成日嚟，請問有冇人識佢？」；樓主對此氣憤不已，已向警署報案，同時，亦提醒同業小心留意。

點擊圖片放大
+6
+5

偷貨男子｜扁棍撩撥貨品至出貨洞口

據閉路電視畫面所示，事發於1月21日晚7時47分，1中年男子執橙色手袋及長條扁棍進入店舖，他利用夾公仔機的縫隙將長棍捅入櫃中，反复將其中的貨品撩撥至出貨洞口，隨後便輕易取出，其間他還嘗試將長棍捅入其他構造的機器中，但未能成功。離開時，他至少盜走3件機內貨品。

生日蛋糕｜火鍋店慶生蛋糕被偷食　港女發文斥「賊人」無恥

搶劫案｜男賊闖深水埗便利店搶走千元　得手後往元州街方向逃走

觀塘搶劫案｜觀塘疑發生搶劫案　印尼賊欲搶50萬被當場制多疊金牛散落一地

最新影片推介：

TOPick一分鐘
新年祝福語2025｜100句新年賀詞大全　向長輩/晚輩/上司拜年祝福語+蛇年金句

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

警員盜竊｜磁石「出術」夾公仔機偷9公仔　男警認盜竊判240小時社服令
11:01 2024/07/16
警員盜竊｜磁石「出術」夾公仔機偷9公仔　男警認盜竊判240小時社服令
搶劫案｜男賊闖深水埗便利店搶走千元　得手後往元州街方向逃走
11:03 2024/09/19
搶劫案｜男賊闖深水埗便利店搶走千元　得手後往元州街方向逃走
觀塘搶劫案｜觀塘疑發生搶劫案　印尼賊欲搶50萬被當場制多疊金牛散落一地
13:09 2024/11/14
觀塘搶劫案｜觀塘疑發生搶劫案　印尼賊欲搶50萬被當場制多疊金牛散落一地
生日蛋糕｜火鍋店慶生蛋糕被偷食　港女發文斥「賊人」無恥
08:07 2025/01/05
生日蛋糕｜火鍋店慶生蛋糕被偷食　港女發文斥「賊人」無恥

你可能感興趣

警員盜竊｜磁石「出術」夾公仔機偷9公仔　男警認盜竊判240小時社服令
11:01 2024/07/16
警員盜竊｜磁石「出術」夾公仔機偷9公仔　男警認盜竊判240小時社服令
搶劫案｜男賊闖深水埗便利店搶走千元　得手後往元州街方向逃走
11:03 2024/09/19
搶劫案｜男賊闖深水埗便利店搶走千元　得手後往元州街方向逃走
觀塘搶劫案｜觀塘疑發生搶劫案　印尼賊欲搶50萬被當場制多疊金牛散落一地
13:09 2024/11/14
觀塘搶劫案｜觀塘疑發生搶劫案　印尼賊欲搶50萬被當場制多疊金牛散落一地
網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月31日 時間12:05）
減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話　健身半年大肚腩變六舊腹肌
減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話　健身半年大肚腩變六舊腹肌
新年祝福語2025｜100句新年賀詞大全　向長輩/晚輩/上司拜年祝福語+蛇年金句
新年祝福語2025｜100句新年賀詞大全　向長輩/晚輩/上司拜年祝福語+蛇年金句
長者優惠計劃｜長者優惠計劃五大最新詳情一覽　用電/煤氣/爐具/通訊折扣優惠
長者優惠計劃｜長者優惠計劃五大最新詳情一覽　用電/煤氣/爐具/通訊折扣優惠
忘年交｜因小狗結交忘年友誼　內地女出嫁獲港阿伯贈近萬元金飾
忘年交｜因小狗結交忘年友誼　內地女出嫁獲港阿伯贈近萬元金飾