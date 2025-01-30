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新年送禮推薦2025｜賀年餅乾含反式脂肪或堵塞血管　35款零反式脂肪餅乾曲奇清單

兒童健康

撰文： 沈佩珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

賀年餅乾含反式脂肪或堵塞血管，35款零反式脂肪餅乾曲奇。

【新年送禮推薦2025/新年禮盒/賀年食品】餅乾曲奇一向是新年送禮之選，亦是老少咸宜的零食。不過部分賀年餅乾含有反式脂肪，有兒科醫生指出，長期攝取反式脂肪或堵塞血管。為此，TOPick親子組檢視市面上常見餅乾及曲奇，發現有35款於食物標籤中標明含0克反式脂肪。

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新年送禮推薦2025｜35零反式脂肪餅乾曲奇

TOPick親子組最近檢視市面常見的餅乾，發現有35款標明反式脂肪為0克。點擊圖片放大看名單：

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新年送禮推薦2025｜營養師教睇營養標籤

食安中心資料顯示，從食物攝取反式脂肪的主要來源是以氫化植物油製成的食物。植物油經過氫化過程後，會由液體轉化為半固體或固體，而反式脂肪亦會同時形成，常見例子有起酥油（Shortening）和人造牛油。

營養師吳耀芬（Kathy）曾表示，由於半氫化油能延長食品的保質期，食物更加美味可口，加上成本一般較低，氫化油便被廣泛應用，如餅乾等酥皮食品都有半氫化油，亦因此會有人造反式脂肪。而按現時本港營養標籤制度，每100克含少於0.3克反式脂肪的食品，可在標籤上反式脂肪部分標示為0克。

選購時可閱讀食品包裝上的營養標籤。（TOPick記者攝）

Kathy提醒，市民選購餅乾食品時，除了可選擇反式脂肪為「0克」的餅乾之外，亦可避免選擇食物標籤上的食物成分中，含有氫化植物油（Hydrogenated vegetable oil）、部分氫化植物油或植物起酥油（Shortening）等字眼的食物。

賀年食品陷阱｜醫生：長期攝取反式脂肪可致心血管疾病

心臟專科醫生梁達智曾表示，反式脂肪可說是眾多脂肪酸中最差的一種，除增加人體壞膽固醇外，亦會減少好膽固醇，增加心血管疾病的風險。

他續指，反式脂肪雖然有分為人造及天然，但兩者都會為身體帶來負面影響，若生活上長期攝取反式脂肪，積聚在血管內會難以排走，嚴重可引致冠心病及中風等問題。

他建議市民應盡量避免食用含反式脂肪的食品，特別是患有膽固醇高、血壓高、糖尿病的人士，即使是新陳代謝速率較快的小朋友及年輕人也不應輕視。

如小朋友年幼時已開始進食含反式脂肪的食品，對血管的傷害更是長遠地累積而成，心血管疾病會更早形成。

兒科專科醫生張傑曾指出，反式脂肪對幼童短期影響不大，但長期攝取會影響新陳代謝，堵塞血管，長期積累於血管內清不走，繼而引發心血管等疾病，建議家長為小朋友選購食品時，應避免買含有反式脂肪的食品。

延伸閱讀：6種人造色素恐影響專注力　33款不含邪惡色素糖果清單

33款不含邪惡色素糖果清單。

很多小朋友都愛吃糖果，不過家長選購時要留意成分。英國曾有研究指出，兒童攝取過多人造色素或導致專注力不足及過度活躍症（ADHD）。TOPick親子組檢視43款常見糖果，整理出33款不含邪惡色素糖果名單。點擊下圖查看完整清單：

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