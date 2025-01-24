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麥當勞麻雀｜內地麥當勞聯乘咸蛋超人出麻雀　迷你版僅售$42勢掀搶購潮【附開售詳情】

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 9 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

內地麥當勞與「咸蛋超人」合作，分5個階段讓市民換購聯乘新春精品，當中以麻雀套裝最受歡迎。（取圖自小紅書）

【麥當勞優惠/麥當勞麻雀/麥當勞水晶麻雀】為慶祝成立50周年，麥當勞昨日（23日）限量推出「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」共1,850套，推出不到數小時已火速售罄！不過粉絲們不用失望，內地麥當勞亦同樣推出crossover麻雀套裝，分別有大及迷你版本，最平的只要38.8人民幣（約42港元，同下），超抵玩！即睇開售詳情！

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麥當勞麻雀｜迷你版麻雀套裝1月29日起換購

1月15日起，內地麥當勞與「咸蛋超人」合作，分5個階段讓市民換購聯乘新春精品，包括斜挎小包、麻雀禮盒、鍵盤滑鼠套裝等，當中以麻雀套裝的討論度最高。

    麻雀套裝有兩個尺寸可選擇，分別為大版本及迷你版，大版本的售價為888人民幣（約950港元），定價與香港版的差不多，將於1月24日下午2時於麥當勞app內訂購；而迷你版的售價為38人民幣，將於1月29日上午10時45分於麥當勞app、線下門店、小程序、麥樂送、美團、餓了麼及天貓內惠顧滿30人民幣（約32港元）或以上，即可換購。

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    麥當勞麻雀｜網民獲「樣品」版：質量高！

    當中迷你版麻雀套裝極受歡迎，有一名內地網友更自稱因「成為忠實粉絲」然後預先得到「樣品」版，根據樓主拍的影片可見，套裝內除了有麻雀外，更有兩粒紅色的骰子及數張咸蛋超人的貼紙，而迷你麻雀的尺寸看似比一般的麻雀要小一倍多。樓主指出麻雀的質量高，上方的圖案是刻出來的、整體重達1公斤，非常「重手」，質量與正規款的麻雀無異。

    麥當勞麻雀｜引起網友哄動

    由於可愛而且定價極之親民，所以迷你版麻雀引起內地網友的哄動，「超級無敵可愛！」、「要請假去搶」、「要買來新年打麻雀用！」、「剛巧我不在內地，怎麼辦，有人可以幫我買嗎？」

    麥當勞麻雀｜淘寶炒價預售迷你版麻雀

    有網友更於淘寶內預售迷你版麻雀套裝，定價為62.99人民幣（約67港元），比原價貴約6成，而系統顯示已有三百多的人購買此產品。

    同場加映深圳福田「俄貨集市」必買推介：

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