人事調動｜醫管局行政總裁高拔陞7月底約滿後離任　醫管局冀未來半年完成招聘

▲ 醫管局行政總裁高拔陞於今年7月底合約任期屆滿後離任。（資料圖片）

醫管局行政總裁高拔陞於今年7月底合約任期屆滿後，不再尋求續任醫管局行政總裁，離開執掌6年的醫管局。

高拔陞在2019年8月1日接替梁栢賢出任醫管局行政總裁，任期3年；其後於2022年再獲續約3年，任期將於今年7月屆滿。

高拔陞1990年畢業於香港大學醫學院，隨後加入公營醫療體系，為老人科專科醫生。高拔陞2008年起從臨床醫學轉至醫療服務管理領域，並於2012年出任博愛醫院行政總監，2014年出任新界西醫院聯網總監及屯門醫院行政總監。

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就有關招聘工作，醫管局大會已委任遴選委員會去敲定招聘工作及遴選程序的細節，包括就適當人選的薪酬待遇作出建議。醫管局將會聘用獵頭公司進行招聘工作，期望在未來半年完成招聘程序，讓新任行政總裁有充足時間與高拔陞進行交接。

醫管局今日（13日）舉行內務會議，討論及通過開展行政總裁招聘程序。醫管局主席范鴻齡表示，高拔陞早前向他表達意願冀於7月底任期屆滿後，他在過去幾個月一直多番挽留，可惜仍事與願違。對於高拔陞最終決定離任，他說他本人與醫管局大會均表示十分婉惜，但亦尊重其決定。

范指高拔陞自2019年出任行政總裁一職後，一直盡心盡力服務醫管局，感謝他過去在公立醫院一直盡心盡力服務病人，以香港市民健康為依歸，對醫管局及公共醫療體系的長遠發展作出重大貢獻，祝願高拔陞日後在其他平台繼續發光發熱，貢獻醫療專業。

醫管局發言人表示，就有關招聘工作，醫管局大會已委任遴選委員會去敲定招聘工作及遴選程序的細節，包括就適當人選的薪酬待遇作出建議。醫管局將會聘用獵頭公司進行招聘工作，期望在未來半年完成招聘程序，讓新任行政總裁有充足時間與高拔陞醫生進行交接

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