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醫管局人事調動｜醫管局行政總裁高拔陞7月底約滿後離任　醫管局冀未來半年完成招聘

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 3 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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醫管局行政總裁高拔陞7月底約滿後離任。

【醫管局 / 行政總裁 / 高拔陞】醫管局行政總裁高拔陞於今年7月底合約任期屆滿後，不尋求續約，離開執掌6年的醫管局。高拔陞指，經長時間考慮後作出決定，期間獲當局挽留，惟認為是合適的時間離任。醫管局將展開全球招聘，期望在半年內完成程序。

今年59歲的高拔陞2019年8月1日起接替梁栢賢出任醫管局行政總裁，任期3年；其後於2022年再獲續約3年，任期將於今年7月屆滿。據醫管局年報，高拔陞年薪高達686.7萬元。

高拔陞今午（23日）晤傳媒，指已就決定思考一段長時間，考慮到個人、家庭、年紀等，認為6年任期對公職來說是一個合適的長短；又透露曾獲醫務衛生局局長盧寵茂及醫管局主席范鴻齡的挽留。他離任後打算休息一段時間，日後考慮從事臨床及教學工作，暫未有定案。

高拔陞2019年出任行政總裁，隨即遇上反修例事件及新冠疫情，疫情初期醫護罷工要求港府全面封關，局方其後向罷工醫護扣薪。高昨多次向記者表示，十分感謝醫管局同事，指疫情期間「唔易做」，面對不斷加班、調往亞博館照顧隔離病人等「難頂工作」均迎難而上；同事即使或有怨言，都會全力配合，形容其團結超乎想像。

高又形容，6年任期內醫管局是有危有機，應對疫情時，得到政府和國家政策的支持，資源上亦比他上任前多了不少；新冠疫情是其人生中的寶貴經歷，笑言如卸任後才爆發新冠疫情，反而會感到失落。

近年接連醫療事故頻生，醫管局去年底成立成立管治及架構改革委員會，高拔陞為委員會成員之一。被問到離任會否影響有關工作，高回應指改革非「翻天覆地」，醫管局作為成熟的醫療體系，一向提供高水平服務，不會有「石破天驚」、「石頭爆岀嚟」的改變，而是持續深化的改革，相信下任總裁可應付。

招聘工作方面，醫管局大會已委任遴選委員會敲定招聘工作及遴選程序的細節，將會聘用獵頭公司進行招聘工作，期望在未來半年完成招聘程序，讓新任行政總裁有充足時間與高拔陞進行交接。

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醫管局人事調動｜醫管局表婉惜但尊重決定

醫管局今日（13日）舉行內務會議，討論及通過開展行政總裁招聘程序。醫管局主席范鴻齡表示，高拔陞早前向他表達意願冀於7月底任期屆滿後，他在過去幾個月一直多番挽留，可惜仍事與願違。對於高拔陞最終決定離任，他說他本人與醫管局大會均表示十分婉惜，但亦尊重其決定。

范指高拔陞自2019年出任行政總裁一職後，一直盡心盡力服務醫管局，感謝他過去在公立醫院一直盡心盡力服務病人，以香港市民健康為依歸，對醫管局及公共醫療體系的長遠發展作出重大貢獻，祝願高拔陞日後在其他平台繼續發光發熱，貢獻醫療專業。

高拔陞1990年畢業於香港大學醫學院，隨後加入公營醫療體系，為老人科專科醫生。2008年起，高從臨床醫學轉至醫療服務管理領域，並於2012年出任博愛醫院行政總監，2014年出任新界西醫院聯網總監及屯門醫院行政總監。

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