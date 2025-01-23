攝太歲攻略2025｜蛇年4大犯太歲生肖注意事項 唐碧霞教化解方法+攝太歲程序/地點
撰文： 堪輿學家唐碧霞
發布時間： 10 分鐘前
【蛇年／生肖／犯太歲／攝太歲】傳統習俗來說，每一年都會有一位神明掌管當年的凡間事務，這位神明便是「太歲」。太歲一共有60位，每一位太歲都有姓名、會順序值年，輪流掌管人間一年的禍福，即所謂「六十甲子」。
正所謂：「太歲當頭坐，無喜恐有禍」。每年犯太歲的生肖會有不同程度的運勢起伏，一般來說，犯太歲的年份會出現不同的變動，輕則會出現工作變動、搬遷，重則更會招致官司口舌、破財、生病、發生意外等，故不少犯太歲的朋友會在立春後到廟宇「攝太歲」祈求新一年事事順利。堪輿學家唐碧霞教大家化解方法和攝太歲時間、地點！
2025蛇年犯太歲生肖｜蛇、豬、虎、猴
- 蛇：值太歲
今年為肖蛇者的「值太歲」之年，正所謂「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，值太歲的年份，通常人生會出現不少變化，如能主動進行傳統喜事沖喜，例如結婚、添丁、置業、創業或開展新業務，則能主動應驗犯太歲的變化以作沖喜之用，可從而減少因值太歲年而導致的不利影響。
若未能進行喜事沖喜者，則容易經歷在感情、事業、財運、住屋或健康方面的變化，肖蛇者宜於農曆4月及農曆10月進行捐血或洗牙，主動應驗血光之災，而且可多做善事積福，幫助有需要的人士，會有助化解本命年健康運不佳的不利因素。
- 豬：沖太歲
今年為肖豬者的「沖太歲」年份，因為「巳亥相沖」，整年運勢變化較多。若能「一喜擋三災」，以喜事來迎合沖太歲的年份，就能夠平安順遂。
在太歲相沖之年，不妨主動進行喜事的年份，例如結婚、置業、添丁、創業、開公司等，以喜事來化解沖太歲的變化。對於未能進行沖喜的朋友來說，蛇年的運勢會起伏不定及心情上落較大，容易遇到挫折，務必要小心謹慎。
此外，肖豬者受到「沖太歲」的影響，可在立春後可到廟宇攝太歲，並且以捐血或洗牙來化解血光之災，而且亦要避免探病問喪、出入能量較低的地方（例如：醫院、墳場、殯儀館、火葬場等），以免被負能量而影響個人運勢。
- 猴：刑太歲及破太歲
乙巳年肖猴者受到地支「巳申相破」及「巳申相刑」的影響下，心態上會較為封閉，常常一遇到問題便會想不開而自尋煩惱。雖然「破太歲」對肖猴者的影響較輕微，但「破」還是有破壞、傷害人緣的意思，容易影響人際關係及心情。蛇年肖猴者不需要刻意舉辦喜事，只需多參與親朋好友的喜事，多沾喜氣便能加強運勢。此外，今年儘量減少參與探病問喪，否則容易招來災禍及疾病。
- 虎：刑太歲及害太歲
肖虎者面對「刑太歲」的影響下可能會遭受陷害、人際關係不佳、健康和家庭運不順，對情緒及健康影響較大，建議凡事低調處理。幸好「害太歲」對肖虎者影響力不大，只需小心不要因言語而開罪他人，抱著「少說話、多做事」的做事方式，並不要理會他人的事情便能減輕犯太歲所帶來的影響。
最新影片推介：
2025蛇年犯太歲生肖｜化解方法
犯太歲化解方法｜1. 沖喜
犯太歲的生肖若能「一喜擋三災」，以喜事來迎合犯太歲的年份，則可平安大吉。特別是「值太歲」的肖蛇者及「沖太歲」的肖豬者在新一年很適合進行喜事，例如：結婚、置業、添丁及創業等，以喜事來應驗犯太歲的變化。
犯太歲化解方法｜2. 攝太歲
攝太歲日期：立春後（新曆2月3日）至農曆正月十五日前完成攝太歲的程序。（可參考書中「吉時吉日」部分，以得知適宜攝太歲的日子）
攝太歲方法：
攝太歲9大程序：
- 1. 準備攝太歲專用的衣紙一套，包括長祿馬、百解符、平安衣、圓祿馬、太歲衣。
- 2. 在太歲衣上，寫上自己姓名和出生資料（包括出生的年、月、日、時）。
- 3. 在殿外請香及上香。
- 4. 進入殿內後，先向六十太歲的統領「斗姆元君」上香。
- 5. 再向當年太歲（2025甲辰年的太歲為「吳遂」將軍）上香誠心說：「吳遂大將軍，信男/信女XXX（自己姓名）今年命犯煞星，現向太歲星君誠心祈求平安，保佑逢凶化吉，信男/信女XXX誠心請吳遂大將軍保佑。」說完後拜三拜，誠心上香。
- 6. 再向自己出生年所屬的太歲參拜上香。
- 7. 然後向其餘的58位太歲逐一參拜上香。（現今不少廟宇為環保都不可逐一向太歲上香，可以雙手合十向前鞠躬代替）
- 8. 將壽金攝入太歲神像的腳底位置。
- 9. 最後把太歲衣帶往化寶爐焚化，整個儀式完畢。
香港攝太歲地點：
|香港島
|九龍
|新界
|離島
|1. 筲箕灣東大街天后廟
2. 銅鑼灣蓮花宮
3. 灣仔玉虛宮
4. 上環水月宮
5. 皇后大道中洪聖古廟
6. 荷李活道文武廟
7. 鴨脷洲洪聖廟
|8. 旺角水月宮
9. 油麻地榕樹頭天后廟
10. 深水埗三太子及北帝廟
11. 嗇色園黃大仙祠
12. 紅磡觀音廟
13. 廟街觀音廟
|14. 荃灣圓玄學院
15. 屯門青松觀
16. 粉嶺蓬瀛仙館
17. 沙田車公廟
|18. 長洲玉虛宮宮
19. 大澳關帝廟
犯太歲化解方法｜3. 捐血或洗牙
每逢犯太歲的年份，流年的健康運勢會較差，容易出現血光之災，不妨在相應的月份主動捐血、洗牙或到醫院進行詳細的身體檢查，以化解血光之災。平日可多做善事幫助有需要人士，亦要避免參與高危險性的活動，例如潛水、滑水、滑雪等。
犯太歲生肖適宜進行捐血、洗牙的月份
|蛇
|農曆四月及農曆十月
|豬
|農曆四月及農曆十月
|虎
|農曆正月及農曆七月
|猴
|農曆正月及農曆七月
犯太歲化解方法｜4. 配戴生肖守護神法牌
犯太歲的生肖不妨佩戴日本東密十二生肖守護神法牌來化煞。不屬於犯太歲生肖的朋友，若想加強自身運氣，亦可佩戴相應的守護神法牌。
2025蛇年日本東密12生肖守護神法牌
|鼠
|宜貼身佩戴千手觀音菩薩法牌
|牛
|宜貼身佩戴虛空藏菩薩法牌
|虎
|宜貼身佩戴虛空藏菩薩法牌
|兔
|宜貼身佩戴文殊菩薩法牌
|龍
|宜貼身佩戴普賢菩薩法牌
|蛇
|宜貼身佩戴普賢菩薩法牌
|馬
|宜貼身佩戴大勢至菩薩法牌
|羊
|宜貼身佩戴大日如來法牌
|猴
|宜貼身佩戴大日如來法牌
|雞
|宜貼身佩戴不動明王法牌
|狗
|宜貼身佩戴阿彌佗如來法牌
|豬
|宜貼身佩戴阿彌佗如來法牌
*註：千手觀音菩薩及阿彌陀如來梵文寫法相同。
犯太歲化解方法｜5. 唸經
當自己或親人得病時可念誦《藥師琉璃光如來本願功德經》，念經前可放一杯水在跟前，念完經後並可迴向功德利益給患病者，可說：「願弟子（自己姓名）今日所受持《藥師琉璃光如來本願功德經》所有功德，全數迴向給（對方姓名），願（對方姓名）早日痊愈，身體健康，免受疾病之苦。」，最後可讓患病者飲下前面的清水。平日亦可多唸誦或抄寫此經多累積福德與功德，則可無病延年，常保健康。若有自己喜歡的經文，例如《心經》、《金剛經》、《大悲咒》等等，也可以經常唸誦或抄寫，只要誠心唸經就能消除業障，增加福報。
犯太歲化解方法｜6. 做善事
犯太歲的年份可多做善事，為有需要的人士贈醫施藥及捐款到慈善機構，平日亦可主動做義工幫助有需要人士，並定期茹素減少殺生（例如每逢初一、十五），自然能增加自身福報，為自己及家人行善積德。
犯太歲化解方法｜7. 保持良好心情
犯太歲之年盡量令自己每天都能保持良好心情，持樂觀正面態度面對所有事物，遇到任何事情要告訴自己「凡事發生一切皆有利於我」，相信自己能面對一切困難，所有的事情必定對自身有利，化難為易，強烈的正面、樂觀及快樂的信念會為自己帶來好運。
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