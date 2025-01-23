攝太歲攻略2025｜蛇年4大犯太歲生肖注意事項　唐碧霞教化解方法+攝太歲程序/地點

▲ 2025蛇年有4大生肖犯太歲，堪輿學家唐碧霞教化解方法，包括攝太歲程序！

【蛇年／生肖／犯太歲／攝太歲】傳統習俗來說，每一年都會有一位神明掌管當年的凡間事務，這位神明便是「太歲」。太歲一共有60位，每一位太歲都有姓名、會順序值年，輪流掌管人間一年的禍福，即所謂「六十甲子」。



正所謂：「太歲當頭坐，無喜恐有禍」。每年犯太歲的生肖會有不同程度的運勢起伏，一般來說，犯太歲的年份會出現不同的變動，輕則會出現工作變動、搬遷，重則更會招致官司口舌、破財、生病、發生意外等，故不少犯太歲的朋友會在立春後到廟宇「攝太歲」祈求新一年事事順利。堪輿學家唐碧霞教大家化解方法和攝太歲時間、地點！

▲ 堪輿學家唐碧霞教蛇年犯太歲生肖化解方法！

2025蛇年犯太歲生肖｜蛇、豬、虎、猴

蛇：值太歲

今年為肖蛇者的「值太歲」之年，正所謂「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，值太歲的年份，通常人生會出現不少變化，如能主動進行傳統喜事沖喜，例如結婚、添丁、置業、創業或開展新業務，則能主動應驗犯太歲的變化以作沖喜之用，可從而減少因值太歲年而導致的不利影響。



若未能進行喜事沖喜者，則容易經歷在感情、事業、財運、住屋或健康方面的變化，肖蛇者宜於農曆4月及農曆10月進行捐血或洗牙，主動應驗血光之災，而且可多做善事積福，幫助有需要的人士，會有助化解本命年健康運不佳的不利因素。

豬：沖太歲

今年為肖豬者的「沖太歲」年份，因為「巳亥相沖」，整年運勢變化較多。若能「一喜擋三災」，以喜事來迎合沖太歲的年份，就能夠平安順遂。

在太歲相沖之年，不妨主動進行喜事的年份，例如結婚、置業、添丁、創業、開公司等，以喜事來化解沖太歲的變化。對於未能進行沖喜的朋友來說，蛇年的運勢會起伏不定及心情上落較大，容易遇到挫折，務必要小心謹慎。



此外，肖豬者受到「沖太歲」的影響，可在立春後可到廟宇攝太歲，並且以捐血或洗牙來化解血光之災，而且亦要避免探病問喪、出入能量較低的地方（例如：醫院、墳場、殯儀館、火葬場等），以免被負能量而影響個人運勢。

猴：刑太歲及破太歲

乙巳年肖猴者受到地支「巳申相破」及「巳申相刑」的影響下，心態上會較為封閉，常常一遇到問題便會想不開而自尋煩惱。雖然「破太歲」對肖猴者的影響較輕微，但「破」還是有破壞、傷害人緣的意思，容易影響人際關係及心情。蛇年肖猴者不需要刻意舉辦喜事，只需多參與親朋好友的喜事，多沾喜氣便能加強運勢。此外，今年儘量減少參與探病問喪，否則容易招來災禍及疾病。

虎：刑太歲及害太歲

肖虎者面對「刑太歲」的影響下可能會遭受陷害、人際關係不佳、健康和家庭運不順，對情緒及健康影響較大，建議凡事低調處理。幸好「害太歲」對肖虎者影響力不大，只需小心不要因言語而開罪他人，抱著「少說話、多做事」的做事方式，並不要理會他人的事情便能減輕犯太歲所帶來的影響。

最新影片推介：

2025蛇年犯太歲生肖｜化解方法

犯太歲化解方法｜1. 沖喜



犯太歲的生肖若能「一喜擋三災」，以喜事來迎合犯太歲的年份，則可平安大吉。特別是「值太歲」的肖蛇者及「沖太歲」的肖豬者在新一年很適合進行喜事，例如：結婚、置業、添丁及創業等，以喜事來應驗犯太歲的變化。



犯太歲化解方法｜2. 攝太歲



攝太歲日期：立春後（新曆2月3日）至農曆正月十五日前完成攝太歲的程序。（可參考書中「吉時吉日」部分，以得知適宜攝太歲的日子）



攝太歲方法：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

攝太歲9大程序：

1. 準備攝太歲專用的衣紙一套，包括長祿馬、百解符、平安衣、圓祿馬、太歲衣。

2. 在太歲衣上，寫上自己姓名和出生資料（包括出生的年、月、日、時）。

3. 在殿外請香及上香。

4. 進入殿內後，先向六十太歲的統領「斗姆元君」上香。

5. 再向當年太歲（2025甲辰年的太歲為「吳遂」將軍）上香誠心說：「吳遂大將軍，信男/信女XXX（自己姓名）今年命犯煞星，現向太歲星君誠心祈求平安，保佑逢凶化吉，信男/信女XXX誠心請吳遂大將軍保佑。」說完後拜三拜，誠心上香。

6. 再向自己出生年所屬的太歲參拜上香。

7. 然後向其餘的58位太歲逐一參拜上香。（現今不少廟宇為環保都不可逐一向太歲上香，可以雙手合十向前鞠躬代替）

8. 將壽金攝入太歲神像的腳底位置。

9. 最後把太歲衣帶往化寶爐焚化，整個儀式完畢。

香港攝太歲地點：

香港島 九龍 新界 離島 1. 筲箕灣東大街天后廟

2. 銅鑼灣蓮花宮

3. 灣仔玉虛宮

4. 上環水月宮

5. 皇后大道中洪聖古廟

6. 荷李活道文武廟

7. 鴨脷洲洪聖廟 8. 旺角水月宮

9. 油麻地榕樹頭天后廟

10. 深水埗三太子及北帝廟

11. 嗇色園黃大仙祠

12. 紅磡觀音廟

13. 廟街觀音廟 14. 荃灣圓玄學院

15. 屯門青松觀

16. 粉嶺蓬瀛仙館

17. 沙田車公廟 18. 長洲玉虛宮宮

19. 大澳關帝廟

犯太歲化解方法｜3. 捐血或洗牙

每逢犯太歲的年份，流年的健康運勢會較差，容易出現血光之災，不妨在相應的月份主動捐血、洗牙或到醫院進行詳細的身體檢查，以化解血光之災。平日可多做善事幫助有需要人士，亦要避免參與高危險性的活動，例如潛水、滑水、滑雪等。

犯太歲生肖適宜進行捐血、洗牙的月份

蛇 農曆四月及農曆十月 豬 農曆四月及農曆十月 虎 農曆正月及農曆七月 猴 農曆正月及農曆七月

犯太歲化解方法｜4. 配戴生肖守護神法牌

犯太歲的生肖不妨佩戴日本東密十二生肖守護神法牌來化煞。不屬於犯太歲生肖的朋友，若想加強自身運氣，亦可佩戴相應的守護神法牌。

2025蛇年日本東密12生肖守護神法牌

鼠 宜貼身佩戴千手觀音菩薩法牌 牛 宜貼身佩戴虛空藏菩薩法牌 虎 宜貼身佩戴虛空藏菩薩法牌 兔 宜貼身佩戴文殊菩薩法牌 龍 宜貼身佩戴普賢菩薩法牌 蛇 宜貼身佩戴普賢菩薩法牌 馬 宜貼身佩戴大勢至菩薩法牌 羊 宜貼身佩戴大日如來法牌 猴 宜貼身佩戴大日如來法牌 雞 宜貼身佩戴不動明王法牌 狗 宜貼身佩戴阿彌佗如來法牌 豬 宜貼身佩戴阿彌佗如來法牌

*註：千手觀音菩薩及阿彌陀如來梵文寫法相同。

犯太歲化解方法｜5. 唸經

當自己或親人得病時可念誦《藥師琉璃光如來本願功德經》，念經前可放一杯水在跟前，念完經後並可迴向功德利益給患病者，可說：「願弟子（自己姓名）今日所受持《藥師琉璃光如來本願功德經》所有功德，全數迴向給（對方姓名），願（對方姓名）早日痊愈，身體健康，免受疾病之苦。」，最後可讓患病者飲下前面的清水。平日亦可多唸誦或抄寫此經多累積福德與功德，則可無病延年，常保健康。若有自己喜歡的經文，例如《心經》、《金剛經》、《大悲咒》等等，也可以經常唸誦或抄寫，只要誠心唸經就能消除業障，增加福報。

犯太歲化解方法｜6. 做善事

犯太歲的年份可多做善事，為有需要的人士贈醫施藥及捐款到慈善機構，平日亦可主動做義工幫助有需要人士，並定期茹素減少殺生（例如每逢初一、十五），自然能增加自身福報，為自己及家人行善積德。

犯太歲化解方法｜7. 保持良好心情

犯太歲之年盡量令自己每天都能保持良好心情，持樂觀正面態度面對所有事物，遇到任何事情要告訴自己「凡事發生一切皆有利於我」，相信自己能面對一切困難，所有的事情必定對自身有利，化難為易，強烈的正面、樂觀及快樂的信念會為自己帶來好運。

相關內容：

唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增 黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

旺夫面相｜玄學家陳定幫分析「三圓三厚」旺夫相 1後天行為可扭轉先天命格

男人面相｜人中淺平最寡情薄幸+不尊重女人 必睇絕不能嫁的4大男人面相

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】