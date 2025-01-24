地震預感｜少數人能預知地震 　醫生拆解背後科學真相：1類人具感知能力

【地震／災難／感知／預感】突如其來的天災令人措手不及，甚至會帶來不少破壞及傷亡，但原來有部分人於地震前一早便有所預感？有耳鼻喉科醫生指出，有部分人對於低頻聲音具有敏銳感知力，身體可就不同類型天災作出不同程度的身體感知，惟科學界還在針對原理進行研究中。

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台灣耳鼻喉科醫生柯仁弘日前於Facebook專頁「鬍子醫生診間生活」指出，有此人於地震前便早有預感，美國過去有一位名為夏綠蒂（Charlotte King）的女士，於地震來臨前耳朵會聽到某種「地鳴聲」， 而且對於火山爆發、大地震或間歇泉等，她都會有不同程度的身體感知，科學家之後對此作出研究並稱呼這種現象為「夏綠蒂現象」，惟科學界對於這種現象目前仍處於研究之中。

地震預感｜預測災害準確率高達93%：災害前夕會出現2症狀

根據外媒《The Sun》報道，這位來自美國俄勒岡州的7旬女子Charlotte King於2016年曾接受訪問時，聲稱自己可根據聲音和身體症狀預測地震、火山爆發及太陽耀斑3種不同類型的災害，其中身體症狀包括左肋骨下方尖銳痛感、上背部出現擠壓感以及耳內出現刺痛感；聲音方面則會聽到長音、雙音、短音及波動音，聲音聽起來如同喇叭聲，但更為深沉。

過去30年間，她曾準確地預測到數千次地震，當中包括1980年5月18日華盛頓聖海倫斯火山爆發、2004年12月24日印尼大地震、2010年2月27日智利比奧比奧地震以及2011年3月11日日本大地震，聲稱自己預測自然災害時的準確率高達93%。

▲ 美國女子Charlotte King聲響自己可準確預備天災。（網上圖片）

地震預感｜不適位置反映災難地區 科學家料與磁場變化有關

她又表示，身體不同部位的不適，亦可反映災難發生地點：「耳朵疼痛的地方通常是義大利、西西里島、希臘和克里特島。上背部代表日本。」、「澳洲即將發生自然災害時很想吃爆米花，並感到『肋骨劇烈疼痛』。」

由於災難發生前幾個小時內，她便會開始感到痛感，為此她接受過多次身體檢查，醫生亦表示她非常健康；而科學家認為她身體是感應到地球磁場變化才誘發身體不適。她認為這種「能力」雖然有時令她感到非常痛苦，但亦很高興可以拯救到許多生命：

我如今不再像30歲時那樣年輕健康，這對我身體很難負荷，但如果它能幫助人們更好地應對地震，那麼這是值得的。

地震預感｜部分人可感應低頻聲波 能力隨年齡漸長亦可能會減弱

柯醫生指出，人的耳朵其實可以感應到低頻聲波，某些人在某些特殊環境下，例如地震前、岩層移動時產生了次聲波時，這些人便如同狗聽見人類聽不見的口哨聲般，聽見某種「地鳴聲」。

他表示，曾有民眾分享指自己小時曾聽得到地鳴聲，但長大後就漸漸聽不見，這是由於他們的內耳就如同一個「超厲害的『聲波偵測器』」，隨著年齡增長，耳膜、內耳結構便會慢慢變得遲鈍，尤其對於次聲波這類低頻聲音的感知能力，便漸漸減強。

地震預感｜大批網民留言分享經歷：很困擾！

醫生分享一出，不少網民都稱自己有「地震預感」，但亦有人對能力感到困擾，嘆指每種能力每次都令她感到恐慌：

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日本地震｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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除此之外，香港紅十字會並籲市民謹記，地震後要留意餘震、山泥傾瀉或者海嘯；留意台、電視，公佈的最新消息；以及檢查損毀同容易墜下的物件，遠離已損毀的建築物。而日常也要謹記準備逃生包、定期參與演習，和留意逃生路線，逃生時勿帶太多物資。

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日本地震｜地震23項必備物品

以下為地震發生前必備的23項必需品：

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資料來源：Facebook@鬍子醫生診間生活、The Sun

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