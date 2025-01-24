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yuu現金券｜yuu限時派送現金券最高可慳$201　適用惠康/Market Place/萬寧/7-11

社會

撰文： 王月明

發布時間： 57 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

yuu限時派送現金券最高可慳$201，適用惠康、Market Place、萬寧、7-11。

yuu限時限量派送多張滿減現金券，適用於惠康Market Place萬寧7-11便利店，共計優惠201元，即日起只需打開yuu應用程式即可領取，支付時達到滿減金額即享折扣，即睇優惠詳情！

開倉優惠｜時代廣場家品行李箱開倉低至1折　原價過千名牌篋減至$648

yuu現金券｜惠康消費滿$130減$18　另有限量$100優惠券

於惠康、Market Place、Maket Place ba Jasons、3hreesixty或Oliver's The Delicatessen單次購物淨值滿$130（扣除所有折扣優惠）即減18元。

現金券有效期：即日起至2025年1月30日

同時，即日起還可參與「1月搶利是」活動，每日上午10時於yuu應用程式內有機會搶到100元電子優惠券，包括1張滿100元減30元、1張滿500元減70元，優惠券可於2月使用。

活動日期：即日起至2025年1月30日

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yuu現金券｜萬寧消費滿$450減$54　滿$180減$22

在萬寧單次購物淨值滿180元或以上即減22元，滿450元即減54元。現金券可享優惠1次，不適用於禮券、初生嬰兒奶粉、處方藥物及指定商品。

$22現金券有效期：即日起至2025年1月30日

$54現金券有效期：即日起至2025年1月31日

yuu現金券｜7-11消費滿$50減$7

在7-11便利店單筆消費滿50元或以上，即可減7元優惠，該優惠不與其他折扣優惠及優惠券同時使用，亦不適用於購買7仔預購貨品、yuu獎賞預訂貨品、報紙、雜事、香煙、奶粉、尿片、旅行箱等。

現金券有效期：即日起至2025年2月4日

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