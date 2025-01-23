年宵｜年宵市場今開鑼　熟食店增聘「女僕」吸客

▲ 維園年宵開鑼。（彭大偉攝）

本港15個年宵市場今起一連7日舉行，其中面積最大的維園年宵設395攤位，記者今午到場，但部分攤檔仍未「開檔」,但已有不少市民行年宵、買年花。

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有熟食檔的招牌印有多個女僕的圖片，檔主吳先生指，去年聘請數個「女僕」作銷售員後，發現生意不錯，今年也增聘至20多人輪更，形容她們招呼好及高質，是吸客招數之一。他稱，今年特意推出不同味道的魚蛋，以及老嫩皆宜的平價「佛跳牆」，58元已有鮑魚、花膠等，相信能夠吸引市民購買，又指感覺今年氣氛較去年熱鬧，相信只要天氣好，生意也可勝去年，尤其今年「啲人面口好似無咁慘，好似輕鬆啲」，笑言「可能習慣左窮喇已經」

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銷售許願木板攤檔的劉小姐指，早上不少學校安排學生體驗年宵，形容氣氛還不錯，但整體不算濃厚，相信晚上或週末會更好。她指，今年的設計引用不少新潮句子，例如「Work-Life balance」、「食蕉啦你」等，冀吸引年輕人等注意，而「chiikawa」款式的木板更已完售，對銷情很樂觀，相信能如往年般，全部產品售罄。

政府力推熊貓經濟，年宵也不乏熊貓相關的產品。「熊當檔」檔主陳小姐指，因特首唱好熊貓經濟，且相信熊貓老少咸宜有一定市場，故是次特意尋找不同造型及多元化的熊貓產品「百貨應百客」。她指，今日人流氣氛「還可以」其截至中午也已售出逾20隻公仔，形容合乎預期，而市民消費力也不俗，經過見到喜歡的便會購買，對銷情很樂觀。

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學校的攤檔亦各有特色。顯理中學以運動為主題，售賣學生設計的咕𠱸及鎖匙扣等，現場除有可體驗射籃，亦設有心意卡供市民填寫予運動員，校方將在年宵結束後，轉交各體育總會。該校學生指，希望承接巴黎奧運的熱潮及關注度，亦宣揚運動健康等，目標賺取5萬元，幫助校內不富裕的家庭，有信心能達標，但指至下午銷情暫不似預期，指望年首日銷售額能達逾萬元，但截至下午2時許卻只有約1000多元。負責老師余老師亦透露，學生想盡招數吸客，如週末將請來該校校友、花式足球運動員馬偉澄到場表演，以吸引公眾目光，另也準備不少紋身貼紙，為公眾貼上。

張祝珊英文中學攤檔就售賣學生設計的蛇餅坐墊，寓意「蛇年行大運、舖頭打蛇餅，生意又破頂」，亦有不同公仔、花車等。有學生指，全部貨品幾乎成本價銷售，因參與年宵主要希望體驗社會整體營商環境，冀薄利多銷，將所有貨品賣出。

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花檔就普遍形容生意較往年差。桃花檔檔主倪女士指，往年首日桃花已可售出約3分1，但截至下午連5分1均未售出，形容「少好多」。她認為，首日人流同較去年少，而近年氣氛均差不多，本港整體消費力也相對較弱，對整體銷情並不樂觀。另一花檔檔主陳先生指，年宵首日相對較靜，銷情一般般，去年生意較好，相信與很多市民北上消費有關，不過也有信心所有年花均能完售，提到暫時「五代同堂」賣得不錯，有不少公司客，有顧客一共買15支，約3000多元。

另有桃花檔主李先生指，至下午暫售出幾十盤桃花，整體生意與往年相若，相信週末人流會更多，生意亦會較好，但他認為，現時整體消費力弱，故即使成本上升，也不敢加價，「擔心加完就無人買」。

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