  • 19°C
香港時間：2025124日 (五) 13:44

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

維園年宵2025｜年宵市場今開鑼　熟食店增聘「女僕」吸客

社會

發布時間： 18 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

維園年宵開鑼。（彭大偉攝）

本港15個年宵市場今起一連7日舉行，其中面積最大的維園年宵設395攤位，記者今午到場，但部分攤檔仍未「開檔」,但已有不少市民行年宵、買年花。

點擊圖片放大
+5
+4

有熟食檔的招牌印有多個女僕的圖片，檔主吳先生指，去年聘請數個「女僕」作銷售員後，發現生意不錯，今年也增聘至20多人輪更，形容她們招呼好及高質，是吸客招數之一。

他稱，今年特意推出不同味道的魚蛋，以及老嫩皆宜的平價「佛跳牆」，58元已有鮑魚、花膠等，相信能夠吸引市民購買，又指感覺今年氣氛較去年熱鬧，相信只要天氣好，生意也可勝去年，尤其今年「啲人面口好似無咁慘，好似輕鬆啲」，笑言「可能習慣左窮喇已經」。

點擊圖片放大
+6
+5
TOPick一分鐘
賀年糕點︱芋頭糕簡易食譜1招添粉糯口感　1樣食品代替潤腸減少鹹味

銷售許願木板攤檔的劉小姐指，早上不少學校安排學生體驗年宵，形容氣氛還不錯，但整體不算濃厚，相信晚上或週末會更好。她指，今年的設計引用不少新潮句子，例如「Work-Life balance」、「食蕉啦你」等，冀吸引年輕人等注意，而「chiikawa」款式的木板更已完售，對銷情很樂觀，相信能如往年般，全部產品售罄。

政府力推熊貓經濟，年宵也不乏熊貓相關的產品。「熊當檔」檔主陳小姐指，因特首唱好熊貓經濟，且相信熊貓老少咸宜有一定市場，故是次特意尋找不同造型及多元化的熊貓產品「百貨應百客」。她指，今日人流氣氛「還可以」其截至中午也已售出逾20隻公仔，形容合乎預期，而市民消費力也不俗，經過見到喜歡的便會購買，對銷情很樂觀。

點擊圖片放大
+7
+6

學校的攤檔亦各有特色。顯理中學以運動為主題，售賣學生設計的咕𠱸及鎖匙扣等，現場除有可體驗射籃，亦設有心意卡供市民填寫予運動員，校方將在年宵結束後，轉交各體育總會。該校學生指，希望承接巴黎奧運的熱潮及關注度，亦宣揚運動健康等，目標賺取5萬元，幫助校內不富裕的家庭，有信心能達標，但指至下午銷情暫不似預期，指望年首日銷售額能達逾萬元，但截至下午2時許卻只有約1000多元。負責老師余老師亦透露，學生想盡招數吸客，如週末將請來該校校友、花式足球運動員馬偉澄到場表演，另也準備不少紋身貼紙，將免費贈送及為公眾貼上。

張祝珊英文中學攤檔就售賣學生設計的蛇餅坐墊，寓意「蛇年行大運、舖頭打蛇餅，生意又破頂」，亦有不同公仔、花車等。有學生指，全部貨品幾乎成本價銷售，因參與年宵主要希望體驗社會整體營商環境，冀薄利多銷，將所有貨品賣出。

點擊圖片放大
+7
+6

花檔就普遍形容生意較往年差。桃花檔檔主倪女士指，往年首日桃花已可售出約3分1，但截至下午連5分1均未售出，形容「少好多」。她認為，首日人流同較去年少，而近年氣氛均差不多，本港整體消費力也相對較弱，對整體銷情並不樂觀。另一花檔檔主陳先生指，年宵首日相對較靜，銷情一般般，去年生意較好，相信與很多市民北上消費有關，不過也有信心所有年花均能完售，提到暫時「五代同堂」賣得不錯，有不少公司客，有顧客一共買15支，約3000多元。

另有桃花檔主李先生指，至下午暫售出幾十盤桃花，整體生意與往年相若，相信週末人流會更多，生意亦會較好，但他認為，現時整體消費力弱，故即使成本上升，也不敢加價，「擔心加完就無人買」。

點擊圖片放大
+6
+5

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

運動員 經濟 天氣 中學 維多利亞公園 年宵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位
濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位
美甲惹禍｜22歲女Gel甲竟感染HPV病毒　醫生警告：1類人少做為妙【附6招正確美甲】
美甲惹禍｜22歲女Gel甲竟感染HPV病毒　醫生警告：1類人少做為妙【附6招正確美甲】
樂極生悲丨年輕富二代沙漠玩越野車　陷入泥潭翻車溺斃遺新婚孕妻天人永隔
樂極生悲丨年輕富二代沙漠玩越野車　陷入泥潭翻車溺斃遺新婚孕妻天人永隔