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大律師公會｜毛樂禮當選公會主席　籲小心行使國安法律權力

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大律師公會今日舉行周年大會及換屆選舉，原副主席、資深大律師毛樂禮當選新一任主席。（戴朗希攝）

大律師公會今日舉行周年大會及換屆選舉，原副主席、資深大律師毛樂禮當選新一任主席，資深大律師許紹鼎和薛日華出任副主席。毛樂禮表示，在國家安全法律下，給行政當局權力越大，責任越大，越要小心行使權力。

談及海外非常任法官時，毛樂禮表示，目前有6名海外非常任法官，雖然人數不是歷史最多，但相信不會影響法院的工作，也歡迎有新人加入。他指，法律界及公會支持非常任法官制度，對日後委任新海外法官感樂觀。

毛樂禮在換屆選舉後會見傳媒指，公會執委會中有四分之三留任，反映公會團結和方向一致。他強調，公會維護法治及司法獨立的核心價值不會改變。

毛樂禮提到，基本法23條已立法，完成了重要的憲制責任，而法例已經落實接近一年，法庭將會陸續審理相關案件，同時社會上有聲音表示2025年對香港而言是專注發展經濟的一年，但他認為經濟發展與法治並沒有衝突，更是相輔相成，重申香港大律師公會作為一個專業團體，會一如既往秉持專業，繼續在重大的法治議題上發聲。

被問及國安法至今，當局有否合理行使權力，毛樂禮則指，涉及判斷，包括政治判斷。

他又說，從上世紀九十年代，大律師公會已經有訪京的做法，曾因為疫情或其他理由暫停，現在恢復，公會相信多溝通，對香港社會和公會自身都有好處，適當時候會公布何時再訪京。

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記者：戴朗希

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