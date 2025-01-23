喇沙會150周年｜多項聯校慶祝活動　頭炮1月25日聖人聖髑藏品展

▲ 喇沙會在港辦學150周年，將舉行多項慶祝活動。（資料圖片）

喇沙會在港辦學踏入150周年，多間學校舉辦慶祝活動，包括聯校文藝表演，1月25日以「喇沙會聖人聖髑藏品展」等活動揭開序幕。

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來自法國和愛爾蘭的6名喇沙會修士，於1875年在港創立聖若瑟書院，150年來累計創辦喇沙書院、喇沙小學、新界喇沙中學、聖若瑟小學、陳瑞祺（喇沙）書院、張振興伉儷書院、陳瑞祺（喇沙）小學和聖若瑟幼稚園，當中聖若瑟幼稚園在2012年已停辦。

為慶祝辦學150周年，喇沙會在1月25日舉行150周年感恩聖祭、喇沙會聖人聖髑藏品展，為全年活動揭開序幕。當日亦會發布香港喇沙修士會150周年主題歌。

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全年多項慶祝活動，包括特別抽獎、聯校視覺藝術展、聯校文藝表演、壁畫創作日、喇沙會步行馬拉松，亦有沙灘清潔服務日以及社區和健康服務。12月6日將會迎來喇沙會小學聯校體育節，而12月8日至9日則舉行喇沙會東亞地區教育研討會。2026年5月9日，則舉辦喇沙會中學聯校體育節。

喇沙會期望，透過各種活動分享故事，並弘揚修會「信德、服務和團體(Faith, Service and Community)」的精神價值。

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