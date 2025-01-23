農曆新年｜綠在區區年廿九提早兩小時停止服務　年初一至三休業

▲ 環保署公佈綠在區區設施農曆新年期間的服務安排。（資料圖片）

環保署今日（23日）公布，為方便市民回收農曆新年前大掃除所產生的回收物，環保署所有82個「回收便利點」會維持正常回收服務直至年廿八（27日），年廿九（28日）則會提早兩小時停止服務，而年初一至年初三（29日至31日）會全日休業，年初四（1日）恢復正常服務。各「綠在區區」設施在農曆新年期間的營運時間和其他資料可瀏覽網站，以及各有關設施的Facebook專頁。



環保署指，在回收便利點休業期間，市民仍可將回收物放進部分回收便利點門外設置的自助回收籠車或回收投口，但不設綠綠賞積分服務。而當自助回收設施已滿時，市民不應把回收物放在門外或街上，以免對附近居民及環境造成影響。營辦團體會每日定時檢視自助回收設施的情況，並會按需要清理裏面的回收物。署方指，已和營辦團體商討，加強在農曆新年假期休業期間監察各回收點外的情況，包括使用閉路電視及定時巡查，若有需要時，會盡快派員清理回收物。

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至於11個「回收環保站」就會於年初一至年初三休業，其中「綠在沙田」和「綠在灣仔」會休業至年初四。在休業期間，市民可將回收物放進站內或閘外的自助回收設施，有需要時亦可聯絡該站的保安員協助。



另外，今年「回收環保站」亦會繼續支持桃花回收，市民在農曆新年過後，可把已清除裝飾的桃花於2月5日至13日期間送到各個「回收環保站」作收集及回收處理。環保署稍後會公佈「2025桃花回收計劃」的詳情。



而廚餘回收在農曆新年期間會維持正常服務，市民可繼續將廚餘放入智能廚餘回收桶，並如常賺取綠綠賞積分。

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