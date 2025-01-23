婦女健康｜​衞生署婦女健康中心整合至「樂妍站」　設3個服務點最快6月投入服務

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醫務衞生局今日（23日）公布，衞生署轄下婦女健康服務將整合至醫衞局基層醫療署的地區康健網絡，服務點命名為「樂妍站」。經公開招標後，醫衞局向東華三院批出三間樂妍站和中西區地區康健中心營運服務合約，為期三年，均預計於今年內開始營運。

局方指，整合衞生署現時的婦女健康服務到地區康健網絡有助縮短服務輪候時間、減少醫療服務的重疊，以及促進基層醫療發展。基層醫療署會於今年內啓動整合後的婦女健康服務，其中全港十八區的地區康健中心／站將會加強婦女健康相關的推廣和教育，並會提供新增的婦女健康服務專屬護士診所，以鼓勵市民管理自身健康，同時會透過基本健康評估和個別諮詢，識別有需要的婦女並轉介她們到樂妍站或醫管局普通科門診接受婦女健康服務。

除了現有的健康評估、乳癌及子宮頸癌篩查等，樂妍站會為參加者按健康風險及需要制訂個人化的預防護理或特定諮詢服務供選擇，亦會研究引入自行採集人類乳頭瘤病毒（HPV）測試的樣本測試方法，提升以預防為本的婦女健康服務。此外，為推廣「一人一家庭醫生」理念，樂妍站亦會探討與參加「慢性疾病共同治理計劃」的家庭醫生合作，支援和加強婦女全面健康管理和篩查服務，當局稍後會公布詳情。

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柴灣最早6月率先服務

三間樂妍站分別位於柴灣、藍田和屯門，柴灣樂妍站預計最早於6月投入服務，而藍田和屯門樂妍站則最早於9月開始運作。全港十八區的地區康健中心或站明日（24日）開始，會接受64歲或以下婦女登記、提供基本婦女健康服務，並為她們進行初步評估，按需要轉介至樂妍站排期接受服務。

有意接受樂妍站服務的婦女必須先到地區康健中心／站登記成為會員。樂妍站服務將採用共付模式，即合資格人士可獲政府提供部分資助，亦須支付指定共付額，其標準服務的共付額將與衞生署婦女健康中心現時的收費相若，詳情同稍後公布。

局方稱，在服務整合的過渡期間，衞生署轄下的三間婦女健康中心，即柴灣婦女健康中心、藍田婦女健康中心和屯門婦女健康中心，以及四間指定母嬰健康院，即鴨脷洲母嬰健康院、油麻地母嬰健康院、粉嶺母嬰健康院和馬鞍山母嬰健康院，由明日起將停止接受婦女健康服務的新症預約。已經預約新症服務或已繳交年費並仍在服務期內的人士，將繼續接受衞生署相關服務。有關過渡期的安排請瀏覽衞生署家庭健康服務網頁。

另外，醫管局普通科門診服務會新增預防性婦女健康服務，合資格的女士，包括綜合社會保障援助受助人或獲醫療費用減免人士，明起可以透過地區康健中心或站，獲安排到選定的醫管局普通科門診接受與地區康健網絡相同的預防性婦女保健及健康促進服務。

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