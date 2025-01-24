遊客命喪北海道︱六旬女遊客硬闖路軌打卡　丈夫面前遭列車撞斃　朝里站因電影成朝聖地　

▲ 六旬女遊客硬闖路軌打卡在北海道被列車撞死。

【北海道 / 小樽 / 朝里站】據日本傳媒報道，一名61歲中國籍女遊客，在昨日（1月23日）的周四在北海道小樽市一個車站附近，被列車撞到後傷重不治。據《新華社》報道指，該名遊客來自香港。

事發在周四早上11時30分左右，地點在JR函館線朝里站附近的列車軌道。報道指，死者當時面向大海拍照，之後卻在丈夫面前被一列由小樽開往新千歲機場的快速「機場號列車」撞到，其丈夫當時站在較遠的位置，並沒受傷。女遊客隨即被送院，最終不治。

中國駐札幌總領事館已聯絡日本警方了解事件，將繼續關注，並與有關方面保持聯絡，向遇難者家屬提供必要領事協助。

JR北海道指，受事件影響，連接札幌市與新千歲機場的快速機場號等19班列車停運，受影響人數8200人。

北海道小樽｜香港女遊客在小樽鐵軌拍照 遭列車撞擊喪生

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遊客命喪北海道︱《戀愛中的城市》取景地

電視台在意外後亦隨即派員到現場採訪，從當地電視台轉載市眾拍的片段所見，現場雪地遺下血跡。其實現場有不少由小樽市政府發出的告示，提醒遊人不要進入該處的住宅區，而軌道旁亦以中文、韓文、日文、英文寫成的警告牌，提醒任何人士禁止進入路軌。

現場軌道因臨海而建，風景優美吸引遊客成打卡點，而且開放式環境令外來者以為可輕易進入，甚至事故發生後仍有不少遊客流連影相。當地居民接受傳媒訪問時指，經常有中國及韓國遊客不理警告牌，甚至不顧安全走出路軌或馬路拍照。

另外，因為2015年內地電影《戀愛中的城市》曾在朝里站取景，由此吸引不少中國內地遊客到此「朝聖」打卡。

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