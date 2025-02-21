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大義滅親｜男童不忿未做完功課被罵　舉報父親藏毒家中被警搜出這1物

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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男童不忿未做完功課被罵，舉報父親藏毒，家中被警搜出這1物。

【功課問題/舉報父親藏毒/教育方式】內地早前又發生一件因功課問題引發的「案件」，案情匪夷所思。上月寧夏10歲男童因未完成功課遭父親嚴厲責罵，一氣之下離家出口，更跑到商店借電話打110報警指父親藏毒。警方上門在其家中搜出罌粟殼，男童父親被帶回警局調查，案件移交禁毒大隊進一步辦理。

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事發在寧夏銀川市永年縣，男童就讀五年級，因未做完功課被父親嚴厲責罵後，憤而離家，後跑到商店借手機打電話報警，舉報父親家中私藏罌粟殼。據內地澎湃新聞報道，永寧縣公安局城關派出所的民警接報後立即出動，男童一邊哭一邊將所知告訴警察。隨後警方送男童回家，並在其家中搜查出8個罌粟殼。男童的父親被帶走調查，案件已移交禁毒大隊進一步偵辦。

據報，男童父親在警方的盤問下，承認持有罌粟殼，但聲稱是為治療疾病而存放，並對此深感後悔。

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男童舉報父親藏毒 家中搜出罌粟殼

罌粟又稱鴉片罌粟，是製取鴉片的主要原料，其提煉物是包括嗎啡等強效鎮痛劑的來源，因存在被濫用製毒的高風險，在多數國家均受法律嚴格管控。罌粟殼（Opium Poppy Peel）是罌粟果實成熟後經乾燥處理的果殼，可做中藥用；內含嗎啡、罌粟堿等生物堿類物質，久服會對人體肝臟、心臟造成慢性毒害，同屬國家管制毒品。

圖片來源：香港浸會大學中醫藥學院中藥材圖像數據庫（網站截圖）

稱私藏為治病 警方指屬違法：注意教育方式

內地警方提醒民眾，罌粟雖有一定藥用價值，但其非法持有或種植均屬觸法行為，切勿心存僥倖，以免因一時疏忽違反法律。此外，家長在教育子女時，應注意溝通方式，避免引發家庭矛盾，甚至釀成更大紛爭。

相關新聞和視頻引起網民熱議，對男童的做法，有網民笑言「堡壘最容易從內部攻破」，有讚警方「禁毒宣傳工作好」。

網民：正人先正己VS違倫理道德

男童是否應該舉報父親也引起網民激烈討論，有的覺得是父親做壞榜樣，「自己做得不端，如何教育孩子？」，「正人先正己」。有的則說「法律上沒錯，但是道義上有錯，是違背倫理道德的」、「親親相隱」。

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有網民則稱要先確認男童舉報的出發點是什麼，若是出於報復心理，那孩子的心理「有點歪了需要輔導」，若是出於對毒品深惡痛絕而舉報，「那麼才能說一句好樣的」。另有網民認為「做的對不對和違法犯罪這是兩碼事。你不知道你做的事情對不對，但你難倒不知道罌粟是毒品？」

【知多點：親親相隱】

中國有個常用的成語是「大義滅親」，但傳統文化上又有「親親相隱」的習慣（或稱陋習）。「親親相隱」的典故出自《論語·子路》篇的第18章：

葉公語孔子曰：「吾黨有直躬者，其父攘羊，而子證之。」孔子

曰：「吾黨之直者異於是：父為子隱，子為父隱，直在其中矣。」

上文大意：葉公跟孔子說，我家鄉有個正直的人，其父親偷了人家的羊，他向官府告發了父親。孔子說：我家鄉的正直的人和你口中正直人不一樣——父親為兒子隱，兒子為父親隱。正直就在其中了。

根據哲學教授郭齊勇的解釋，上文中的「攘」指有因而盜，即不是說去鼓勵偷盜，而是「凡六畜自來而取之曰攘」；也就是說，傍晚收羊圈時，把羊趕回到自己家的欄圈中，但沒有把別人家裡摻和進來的羊還給人家。子證之的「證」就是告發。

而孔子所講的「隱」並非隱藏之意，而是不聲張、不公開宣揚的意思；且包含父子之間相互微諫或內部批評，即讓父親把羊送還就行了，不必當眾宣揚，也不必向官府告發。這樣的「直」才是真情實感，才是真正的直。若事情張揚過大，無疑會損害父親之間的恩情。

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