精神健康｜批皇崗口岸深夜車流響咹擾民　深圳居民要求取消24小時通關【附官方回應】

【皇崗口岸／深圳／24小時通關／取消/擾民】皇崗口岸是本港唯一可24小時通關深圳的口岸，惟該口岸日前遭深圳居民批其深夜喇叭聲、車流聲嚴重干擾附近居民的正常休息，提出2大建議，要求取消24小時通關，對此官方日前作出詳細回應。

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綜合內媒《南方都市報》報道，日前有網民於中國人民網領導留言板上，指皇崗口岸目前是香港及內地唯一的24小時通關口岸，一到晚上11點到凌晨1時之際，便有大量車輛湧向皇崗口岸，尤其是周五、周六、周日晚上最為嚴重。

由於口岸附近都是居民區，包括福民新村、皇御苑等，強調這些都是幾千戶的大社區，距離口岸只有100米、200米，車輛喇叭聲、車流聲嚴重干擾附近居民的正常休息、夜間噪音的影響範圍非常大。網民就此作出以下2大建議，希望可改善滋擾問題：

一、為取消皇崗口岸24小時通關，

二、在附近居民區較少的口岸，例如深圳灣口岸、文錦渡口岸，才可以考慮開通24小時通關。

皇崗口岸｜網民拍片反映噪音問題

報道亦引用小紅書「東張西望能不能來報道皇崗口岸鳴笛擾民」帖文指出，有當地網民亦拍片反映皇崗口岸噪音問題。由影片可見，夜間時段的皇崗口岸通行車輛堵塞較為嚴重，明顯能聽到該堵塞路段不斷傳出刺耳的鳴笛聲。

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該網民帖文事後回應最新進度，指自己已將投訴轉交福田公安局交通警察局，相關部門已派人聯絡，表示會加強管理，強調一直有在查處開罰單，但問及如何加強管理、具體開罰單位置在哪裡、真正塞車路段未見有人在查處監督、開罰單數量等全部無法回應：「說先去了解一下再給我具體回覆，至今杳無音訊。」不少網民都紛紛留言表示同情，嘆指：「這也太慘了」，亦有網民表示：「住福田口岸這邊也差不多，每天吵死了！」

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皇崗口岸｜官方日前作出回應

深圳市人民政府口岸辦公室周三（22日）對相關留言作出回應，指網民所提及的「調整皇崗口岸通關時間事宜」屬國家事權，強調「 深圳市口岸辦前期已就其他口岸調整通關時間，分流皇崗口岸車流壓力與中央駐深查驗單位進行多輪研判，並就有關事項按程序向上級部門反饋。」

又表示已調整皇崗口岸貨檢，分流口岸壓力已得到上級部門批准，相信未來口岸通關車輛將有所減少，噪音擾民等情況將會得到有效緩解。針對網民提出的噪音問題，深圳市口岸辦則表示將會加強與福田區政府交管部門的溝通聯繫，加強對違規鳴笛車輛的管控。

資料來源：南方都市報 、小紅書

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