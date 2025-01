疑似有喜｜黃心穎36歲生日獲家人祝賀晒圓潤身材　婚後計劃生B一舉動滲孕味

▲ 黃心穎開心與家人慶祝36歲生日,但身材圓潤兼穿鬆身衫,莫非有喜?

【黃心穎/泥鯭/黎萬宏】黃心穎經歷「安心事件」後,2023年與拍拖3年的樂隊RubberBand鼓手泥鯭(黎萬宏)結婚,婚後兩公婆不時周遊列國,相當甜蜜。昨日是心穎36歲生日,老公聯同心穎家人齊齊為太太賀壽,壽星女笑得開懷,而且身材較以前圓潤,並有一舉動滲出濃厚孕味,由於她曾講過婚後想盡快生BB,莫非很快有好消息公布?

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

黃心穎疑懷孕|36歲生日與家人慶生晒圓潤身材

昨日(23日)是黃心穎的36歲生日,她於社交平台分享多張慶生照片,從其中一張照片可見,除了老公泥鯭外,她的媽咪和兩位家姐等親人都在場,穿上鬆身衫的心穎留有一頭及肩短髮,臉型圓潤不少,而且差不多每張照片都只是露出上半身,其中一張相她跟媽咪側身雙手合十祈福,未知是否上衣鬆身的關係,腹部似有微微隆起。

黃心穎疑懷孕|穿鬆身衫遮肚皮

事後她再在限時動態上載全身照,同樣上身穿鬆身衫,而且上衣近肚皮位置呈荷葉邊設計,在視覺上有遮肚效果,所以網民從她發福的身材,再加上近日都穿鬆身上衣的舉動猜測,心穎疑似有喜!而她亦有開心留言:「A birthday so close to Chinese New Year makes it feel like 年廿八 ,Thank you for all the well wishes, my heart and belly are full( 生日跟農曆新年如此近,令我覺得現在是年廿八,多謝大家的祝福,我的心和肚子已飽足了)無乜嘢,我繼續執屋喇!」

繼而分享自己踏入36歲後,第一件事就是敷面膜,果然貪靚!二家姐黃心妙也有為妹妹送上祝福:「Happy Birthday JacoB,姐我希望妳做著喜歡的事情,找到屬於自己生命中的意義,我會一如既往地支持妳、陪伴妳,就這樣約定囉。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

黃心穎疑懷孕|年紀不輕想盡快生B

其實心穎自婚後屢傳懷孕喜訊,但只聞樓梯響,她曾在訪問中表示自己很喜歡小朋友,婚後也有計劃生BB,不過要先調理好身子,並自知已不年輕,所以也希望可以快些生BB,而去年8月30日是泥鯭的50歲生日,雖然當時心穎讚老公不似50歲,但兩人都年紀不小,希望兩人盡快有好消息公布!

