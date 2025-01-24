疑似有喜｜黃心穎36歲生日獲家人祝賀晒圓潤身材　婚後計劃生B一舉動滲孕味

▲ 黃心穎開心與家人慶祝36歲生日，但身材圓潤兼穿鬆身衫，莫非有喜？

【黃心穎/泥鯭/黎萬宏】黃心穎經歷「安心事件」後，2023年與拍拖3年的樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結婚，婚後兩公婆不時周遊列國，相當甜蜜。昨日是心穎36歲生日，老公聯同心穎家人齊齊為太太賀壽，壽星女笑得開懷，而且身材較以前圓潤，並有一舉動滲出濃厚孕味，由於她曾講過婚後想盡快生BB，莫非很快有好消息公布？

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黃心穎疑懷孕｜36歲生日與家人慶生晒圓潤身材

昨日（23日）是黃心穎的36歲生日，她於社交平台分享多張慶生照片，從其中一張照片可見，除了老公泥鯭外，她的媽咪和兩位家姐等親人都在場，穿上鬆身衫的心穎留有一頭及肩短髮，臉型圓潤不少，而且差不多每張照片都只是露出上半身，其中一張相她跟媽咪側身雙手合十祈福，未知是否上衣鬆身的關係，腹部似有微微隆起。

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黃心穎疑懷孕｜穿鬆身衫遮肚皮

事後她再在限時動態上載全身照，同樣上身穿鬆身衫，而且上衣近肚皮位置呈荷葉邊設計，在視覺上有遮肚效果，所以網民從她發福的身材，再加上近日都穿鬆身上衣的舉動猜測，心穎疑似有喜！而她亦有開心留言：「A birthday so close to Chinese New Year makes it feel like 年廿八 ，Thank you for all the well wishes, my heart and belly are full（ 生日跟農曆新年如此近，令我覺得現在是年廿八，多謝大家的祝福，我的心和肚子已飽足了）無乜嘢，我繼續執屋喇！」

繼而分享自己踏入36歲後，第一件事就是敷面膜，果然貪靚！二家姐黃心妙也有為妹妹送上祝福：「Happy Birthday JacoB，姐我希望妳做著喜歡的事情，找到屬於自己生命中的意義，我會一如既往地支持妳、陪伴妳，就這樣約定囉。」

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黃心穎疑懷孕｜年紀不輕想盡快生B

其實心穎自婚後屢傳懷孕喜訊，但只聞樓梯響，她曾在訪問中表示自己很喜歡小朋友，婚後也有計劃生BB，不過要先調理好身子，並自知已不年輕，所以也希望可以快些生BB，而去年8月30日是泥鯭的50歲生日，雖然當時心穎讚老公不似50歲，但兩人都年紀不小，希望兩人盡快有好消息公布！

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