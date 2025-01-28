新年祝福語2025｜100句新年賀詞大全 向長輩/晚輩/上司拜年祝福語+蛇年金句
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
【新年祝福語2025/新年賀詞大全2025/蛇年賀詞/恭賀說話】2025乙巳蛇年即將到來，大家預備好年初一拜年要對家人、朋友、長輩、同事説甚麼祝福賀詞了嗎？想不到蛇年有甚麼賀詞，又想字字珠璣為大家送上祝福，TOPick整理了蛇年100個新年賀詞，幫你為親朋好友送上滿滿的新年賀禮。
新年祝福語2025｜蛇年賀詞
|蛇年賀詞
|1.蛇年大吉
|12.龍蛇呈祥
|2.靈蛇出洞
|13.財如蛇來
|3.蛇躍龍騰
|14.冇人蛇膊（身邊冇同事上司卸膊）
|4.金蛇獻瑞
|15.蛇到安康
|5.蛇財進寶
|16.龍蛇啟泰
|6.蛇王升職（上班偷懶兼升職）
|17.蛇來運轉（時來運轉）
|7.蛇氣沖天
|18.瑞蛇送福
|8.金蛇吐珠
|19.蛇年興旺
|9.靈蛇獻寶
|20.靈蛇納福
|10.蛇躍九霄
|21.蛇步青雲
|11.龍蛇共舞
|22.福蛇迎春
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新年祝福語2025｜對長輩説的賀詞
長輩、老人家最著重就是健康、福氣、長壽及兒孫，所以大家可以圍繞着這幾點投其所好，哄長輩開心。小編為你整理好一些適合在和長輩拜年時説的賀詞。
|對長輩説的賀詞
|1.福如東海
|12.事事順心
|2.壽比南山
|13.福星高照
|3.老如松柏
|14.闔家安康
|4.歲歲平安
|15.萬壽無疆
|5.身心康泰
|16.龍鳳呈祥
|6.長命百歲
|17.金玉滿堂
|7.龍馬精神
|18.財源廣進
|8.福壽雙全
|19.青春永駐
|9.兒孫滿堂
|20.五福臨門
|10.福壽康寧
|21.延年益壽
|11.老當益壯
|22.嘶嘶如意（事事如意）
新年祝福語2025｜對小朋友、晚輩的賀詞
在拜年時，不免會遇到小朋友或晚輩。雖然我們不需要向他們拜年，但我們作為長輩也應為他們送上祱福，希望他們來年事事順利心想事成。以下為適合對小朋友、晚輩的賀詞。
|對小朋友、晚輩的賀詞
|1.平安喜樂
|11.快高長大
|2.學業有成
|12.身體健康
|3.笑口常開
|13.笑口常開
|4.學業猛進
|14.龍騰虎躍
|5.出類拔萃
|15.金榜題名
|6.學業進步
|16.蛇年啟程
|7.前程似錦
|17.工作順利
|8.一步萬里
|18.步步高陞
|9.夢想成真
|19.才智雙全
|10.前途無量
|20.福星高照
新年祝福語2025｜對同事、上司、工作夥伴説的賀詞
拜訪客戶、新年第一天上班，需要向上司、客戶、同事送上祝福。而向工作夥伴説的賀詞應著重業績增長及合作共贏。小篇已經整理好適合對工作夥伴説的賀詞。
|對同事、上司、工作夥伴説的賀詞
|1.恭喜發財
|10.八方來財
|2.生意興隆
|11.富貴有餘
|3.鴻圖大展
|12.蛇年豐收
|4.客似雲來
|13.蛇騰四海
|5.步步高陞
|14.蛇舞九天
|6.蛇到功成
|15.前途無量
|7.旗開得勝
|16.蛇年啟程
|8.門庭若市
|17.工作順利
|9.蒸蒸日上
|18.步步高陞
新年祝福語2025｜五字蛇年賀詞
|五字蛇年賀詞
|1.蛇歲展宏圖
|9.蛇來千景盛
|2.行運蛇化龍
|10.靈蛇迎瑞氣
|3.蛇年行大運
|11.蛇年福滿戶
|4.靈蛇賀新歲
|12.蛇年新春暖
|5.蛇舞四時新
|13.靈蛇慶新春
|6.瑞蛇照富貴
|14.新春靈蛇動
|7.金蛇送瑞米
|15.蛇年新春至
|8.銀蛇喜迎春
|16.蛇年福滿門
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