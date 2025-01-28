新年祝福語2025｜100句新年賀詞大全　向長輩/晚輩/上司拜年祝福語+蛇年金句

▲ 新年祝福語2025｜即睇100句新年賀詞大全，向長輩/晚輩/上司拜年就識講咩祝福語啦！

【新年祝福語2025/新年賀詞大全2025/蛇年賀詞/恭賀說話】2025乙巳蛇年即將到來，大家預備好年初一拜年要對家人、朋友、長輩、同事説甚麼祝福賀詞了嗎？想不到蛇年有甚麼賀詞，又想字字珠璣為大家送上祝福，TOPick整理了蛇年100個新年賀詞，幫你為親朋好友送上滿滿的新年賀禮。

▲ 蛇年100個新年賀詞。

新年祝福語2025｜蛇年賀詞

蛇年賀詞 1.蛇年大吉 12.龍蛇呈祥 2.靈蛇出洞 13.財如蛇來 3.蛇躍龍騰 14.冇人蛇膊（身邊冇同事上司卸膊） 4.金蛇獻瑞 15.蛇到安康 5.蛇財進寶 16.龍蛇啟泰 6.蛇王升職（上班偷懶兼升職） 17.蛇來運轉（時來運轉） 7.蛇氣沖天 18.瑞蛇送福 8.金蛇吐珠 19.蛇年興旺 9.靈蛇獻寶 20.靈蛇納福 10.蛇躍九霄 21.蛇步青雲 11.龍蛇共舞 22.福蛇迎春

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新年祝福語2025｜對長輩説的賀詞

長輩、老人家最著重就是健康、福氣、長壽及兒孫，所以大家可以圍繞着這幾點投其所好，哄長輩開心。小編為你整理好一些適合在和長輩拜年時説的賀詞。

對長輩説的賀詞 1.福如東海 12.事事順心 2.壽比南山 13.福星高照 3.老如松柏 14.闔家安康 4.歲歲平安 15.萬壽無疆 5.身心康泰 16.龍鳳呈祥 6.長命百歲 17.金玉滿堂 7.龍馬精神 18.財源廣進 8.福壽雙全 19.青春永駐 9.兒孫滿堂 20.五福臨門 10.福壽康寧 21.延年益壽 11.老當益壯 22.嘶嘶如意（事事如意）

新年祝福語2025｜對小朋友、晚輩的賀詞

在拜年時，不免會遇到小朋友或晚輩。雖然我們不需要向他們拜年，但我們作為長輩也應為他們送上祱福，希望他們來年事事順利心想事成。以下為適合對小朋友、晚輩的賀詞。

對小朋友、晚輩的賀詞 1.平安喜樂 11.快高長大 2.學業有成 12.身體健康 3.笑口常開 13.笑口常開 4.學業猛進 14.龍騰虎躍 5.出類拔萃 15.金榜題名 6.學業進步 16.蛇年啟程 7.前程似錦 17.工作順利 8.一步萬里 18.步步高陞 9.夢想成真 19.才智雙全 10.前途無量 20.福星高照

▲ 適合對小朋友、晚輩的賀詞。

新年祝福語2025｜對同事、上司、工作夥伴説的賀詞

拜訪客戶、新年第一天上班，需要向上司、客戶、同事送上祝福。而向工作夥伴説的賀詞應著重業績增長及合作共贏。小篇已經整理好適合對工作夥伴説的賀詞。

對同事、上司、工作夥伴説的賀詞 1.恭喜發財 10.八方來財 2.生意興隆 11.富貴有餘 3.鴻圖大展 12.蛇年豐收 4.客似雲來 13.蛇騰四海 5.步步高陞 14.蛇舞九天 6.蛇到功成 15.前途無量 7.旗開得勝 16.蛇年啟程 8.門庭若市 17.工作順利 9.蒸蒸日上 18.步步高陞

▲ 適合對工作夥伴説的賀詞。

新年祝福語2025​​​​​​​｜五字蛇年賀詞

五字蛇年賀詞 1.蛇歲展宏圖 9.蛇來千景盛 2.行運蛇化龍 10.靈蛇迎瑞氣 3.蛇年行大運 11.蛇年福滿戶 4.靈蛇賀新歲 12.蛇年新春暖 5.蛇舞四時新 13.靈蛇慶新春 6.瑞蛇照富貴 14.新春靈蛇動 7.金蛇送瑞米 15.蛇年新春至 8.銀蛇喜迎春 16.蛇年福滿門

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