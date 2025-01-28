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新年祝福語2025｜100句新年賀詞大全　向長輩/晚輩/上司拜年祝福語+蛇年金句

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

新年祝福語2025｜即睇100句新年賀詞大全，向長輩/晚輩/上司拜年就識講咩祝福語啦！

【新年祝福語2025/新年賀詞大全2025/蛇年賀詞/恭賀說話】2025乙巳蛇年即將到來，大家預備好年初一拜年要對家人、朋友、長輩、同事説甚麼祝福賀詞了嗎？想不到蛇年有甚麼賀詞，又想字字珠璣為大家送上祝福，TOPick整理了蛇年100個新年賀詞，幫你為親朋好友送上滿滿的新年賀禮。

蛇年100個新年賀詞。

新年祝福語2025｜蛇年賀詞

蛇年賀詞
1.蛇年大吉12.龍蛇呈祥
2.靈蛇出洞13.財如蛇來
3.蛇躍龍騰14.冇人蛇膊（身邊冇同事上司卸膊）
4.金蛇獻瑞15.蛇到安康
5.蛇財進寶16.龍蛇啟泰
6.蛇王升職（上班偷懶兼升職）17.蛇來運轉（時來運轉）
7.蛇氣沖天18.瑞蛇送福
8.金蛇吐珠19.蛇年興旺
9.靈蛇獻寶20.靈蛇納福
10.蛇躍九霄21.蛇步青雲
11.龍蛇共舞22.福蛇迎春

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新年祝福語2025｜對長輩説的賀詞

長輩、老人家最著重就是健康、福氣、長壽及兒孫，所以大家可以圍繞着這幾點投其所好，哄長輩開心。小編為你整理好一些適合在和長輩拜年時説的賀詞。

對長輩説的賀詞
1.福如東海12.事事順心
2.壽比南山13.福星高照
3.老如松柏14.闔家安康
4.歲歲平安15.萬壽無疆
5.身心康泰16.龍鳳呈祥
6.長命百歲17.金玉滿堂
7.龍馬精神18.財源廣進
8.福壽雙全19.青春永駐
9.兒孫滿堂20.五福臨門
10.福壽康寧21.延年益壽
11.老當益壯22.嘶嘶如意（事事如意）

新年祝福語2025｜對小朋友、晚輩的賀詞

在拜年時，不免會遇到小朋友或晚輩。雖然我們不需要向他們拜年，但我們作為長輩也應為他們送上祱福，希望他們來年事事順利心想事成。以下為適合對小朋友、晚輩的賀詞。

對小朋友、晚輩的賀詞
1.平安喜樂11.快高長大
2.學業有成12.身體健康
3.笑口常開13.笑口常開
4.學業猛進14.龍騰虎躍
5.出類拔萃15.金榜題名
6.學業進步16.蛇年啟程
7.前程似錦17.工作順利
8.一步萬里18.步步高陞
9.夢想成真19.才智雙全
10.前途無量20.福星高照

適合對小朋友、晚輩的賀詞。

新年祝福語2025｜對同事、上司、工作夥伴説的賀詞

拜訪客戶、新年第一天上班，需要向上司、客戶、同事送上祝福。而向工作夥伴説的賀詞應著重業績增長及合作共贏。小篇已經整理好適合對工作夥伴説的賀詞。

對同事、上司、工作夥伴説的賀詞
1.恭喜發財10.八方來財
2.生意興隆11.富貴有餘
3.鴻圖大展12.蛇年豐收
4.客似雲來13.蛇騰四海
5.步步高陞14.蛇舞九天
6.蛇到功成15.前途無量
7.旗開得勝16.蛇年啟程
8.門庭若市17.工作順利
9.蒸蒸日上18.步步高陞

適合對工作夥伴説的賀詞。

新年祝福語2025​​​​​​​｜五字蛇年賀詞

五字蛇年賀詞
1.蛇歲展宏圖9.蛇來千景盛
2.行運蛇化龍10.靈蛇迎瑞氣
3.蛇年行大運11.蛇年福滿戶
4.靈蛇賀新歲12.蛇年新春暖
5.蛇舞四時新13.靈蛇慶新春
6.瑞蛇照富貴14.新春靈蛇動
7.金蛇送瑞米15.蛇年新春至
8.銀蛇喜迎春16.蛇年福滿門

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