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沙頭角禁區｜沙頭角蓮麻坑村禁區路段今日起開放　遊客可乘坐專營小巴進入

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

政府今日（24日）起開放沙頭角蓮麻坑村附近的指明邊境禁區路段。（政府新聞處提供）

政府今日（24日）起開放沙頭角蓮麻坑村附近的指明邊境禁區路段，豁免乘坐專營小巴通過該禁區路段的人士申請禁區通行證的要求，便利市民及遊客前往蓮麻坑村及紅花嶺郊野公園。

保安局表示，紅花嶺郊野公園去年11月成立，政府考慮有關開放蓮麻坑村附近一段邊境禁區路段公眾意見，並經仔細研究，決定落實措施。

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由今日起，市民及遊客可從上水港鐵站出發，乘坐小巴59K，途經該禁區路段進入蓮麻坑村。下車後可直接由蓮麻坑郊遊徑出發，前往麥景陶碉堡及蓮麻坑鉛礦洞等景點，亦可繼續經紅花嶺郊遊徑前往沙頭角方向，欣賞印洲塘一帶及深圳梧桐山的風光。

當局期望措施可便利市民及遊客到訪紅花嶺郊野公園一帶遊覽觀光，體驗本港的大自然地貌及文物古蹟。惟有關豁免只適用於乘坐專營小巴通過該禁區路段的人士，並不包括未持有有效禁區證的私家車、的士或其他車輛，以及採用步行或踩單車等途徑的人士。公共交通服務營辦商會密切留意乘客需求，並預留足夠車輛及人手，按實際乘客增長加密班次。

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