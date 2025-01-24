沙頭角禁區｜沙頭角蓮麻坑村禁區路段今日起開放　遊客可乘坐專營小巴進入

▲ 政府今日（24日）起開放沙頭角蓮麻坑村附近的指明邊境禁區路段。（政府新聞處提供）

政府今日（24日）起開放沙頭角蓮麻坑村附近的指明邊境禁區路段，豁免乘坐專營小巴通過該禁區路段的人士申請禁區通行證的要求，便利市民及遊客前往蓮麻坑村及紅花嶺郊野公園。

保安局表示，紅花嶺郊野公園去年11月成立，政府考慮有關開放蓮麻坑村附近一段邊境禁區路段公眾意見，並經仔細研究，決定落實措施。

最新影片推介：

由今日起，市民及遊客可從上水港鐵站出發，乘坐小巴59K，途經該禁區路段進入蓮麻坑村。下車後可直接由蓮麻坑郊遊徑出發，前往麥景陶碉堡及蓮麻坑鉛礦洞等景點，亦可繼續經紅花嶺郊遊徑前往沙頭角方向，欣賞印洲塘一帶及深圳梧桐山的風光。

當局期望措施可便利市民及遊客到訪紅花嶺郊野公園一帶遊覽觀光，體驗本港的大自然地貌及文物古蹟。惟有關豁免只適用於乘坐專營小巴通過該禁區路段的人士，並不包括未持有有效禁區證的私家車、的士或其他車輛，以及採用步行或踩單車等途徑的人士。公共交通服務營辦商會密切留意乘客需求，並預留足夠車輛及人手，按實際乘客增長加密班次。

▼ 點擊圖片放大 +2

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】