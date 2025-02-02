危險行為｜小女孩馬路折返跑見貨車反加速　司機緊急煞車避讓未釀悲劇

▲ 小女孩馬路折返跑見貨車反加速，司機緊急煞車避讓未釀悲劇，網民批家長：生仔要考牌！

家長應教育和引導孩子樹立安全意識，馬路車流不息十分危險，並非小朋友打鬧玩耍之處。

近日，有人在Threads上傳影片，指有幼童在灣仔某路段橫穿馬路，見貨車駛近竟加速通過，片刻後又折返回馬路，幸而貨車司機緊急煞車才未釀成悲劇。

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危險行為｜女孩衝出馬路見貨車反加速

影片所見，1名相信是正讀幼稚園的小女孩低頭從樓主車前經過，準備橫跨馬路，料貨車司機因女孩身量較小被遮擋而未發覺，並未放緩車速，待車輛靠近後女孩抬頭，竟未停下避讓，反而加速衝過馬路，貨車司機及時煞車，雙方間距目測僅1至2米。

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危險行為｜折返再次橫跨馬路

貨車停駛數秒後準備離開，而此時小女孩不知因何原因竟再次衝入馬路折返跑回原來一側的銀色私家車前，該處似有站有1人，不知是不是女孩家長。樓主認為小女孩此舉十分危險，遂直斥：「個家長死X咗喺邊？」。

危險行為｜網民：生仔要考牌

此事引起網民熱議，認為家長未能正確教育小孩樹立安全意識，更認為小女孩此舉險些連累貨車司機，「好離譜！」、「點做人父母㗎？」、「建議政府立法生仔要考牌」、「今次好彩貨車司機算反應快」、「好恐怖呀，咁細個都冇家長睇實嘅」、「個細佬危險之餘仲害死個司機呀」。

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