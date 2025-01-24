張氏一家｜張致恒雯雯被質疑扮窮　網民目擊全家用iPhone入迪士尼玩兼DONKI掃貨

▲ 張致恒雯雯被網民質疑扮窮。

【張致恒/區燕雯/離婚KOL 】有「離婚KOL」之稱的區燕雯（雯雯）又在網上發功，稱老公張致恒公司收爐，「仲要唔知幾時有工開！真係死得！」嚇到很多網民紛紛留言勸阻。但有網民質疑他們一家扮窮，目擊全家一人一iPhone、入迪士尼玩兼DONKI掃貨，「冇錢買奶粉，但有錢買零食，仲有工人用！」

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張致恒夫婦｜網上經常呻窮放負

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）育有四名年幼兒子，長期面臨經濟困難，經常在社交媒體上發文求助。雯雯不時在網上公審老公，外界甚至稱他們為「離婚KOL」。雯雯最近經常呻窮放負，早前先在Ig限時動態上載黑底白字圖，先是寫「停？出路」，數小時後又出Post疑鬧爆張致恒說︰「屋企冇晒奶粉，兩個喊到黐線，簡直係迫死全家！我真係撐唔到，你仲要惡過人！」。

張致恒夫婦｜過新年又遇難關

早前張致恒的起心肝返地盤又做渠務工人又登台，但總是無法還清債務，早前更連奶粉都被偷。臨近新年夫妻倆又遇難關，張致恒在限時動態公開找工作機會：「做埋聽日公司收爐，有冇part time可以返下？」

而雯雯則絕望得以黑底白字發文： 「真係可以成家跳樓，今次過年又提早收爐，仲要唔知幾時有工開！真係死得！」嚇到很多網民，紛紛留言勸阻「你4個小朋友係無辜㗎！」真係令人擔心。

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張致恒夫婦｜疑夫妻搏同情

不過，有網民日前於輕鐵巧遇張致恒夫婦和3個小朋友，就質疑他們扮窮，雖然相中只見張致恒與雯雯，未見有小朋友現身，亦沒有拍下他們的電話型號，但該網民稱：「成日喺度話窮！男嘅一部iPhone ，女嘅一部iPhone，小朋友每人一部iPhone！我覺得我仲窮」。

亦有網民指於荃灣遇到他們到DONKI掃貨，「幾富貴啊！Donki喎，冇錢買奶粉，同埋個工人！點會覺得佢哋過窮等人嘅生活。」同時網民貼出雯雯同2個仔去迪士尼照片，力指Steven一家成日去迪士尼，而且不時見到他們外出用膳，認為二人終日呻窮，其實根本就是想搏同情，並成功獲得很多網民課金，生活無憂。

張致恒夫婦｜張致恒反擊網民︰我用Samsung A14

網民貼出雯雯同2個仔去迪士尼照片，應在雯雯過去vlog截圖，如果扮窮應該不會公開短片。不過，有網民指雯雯曾經自爆大仔精力充沛需要放電，於是有善心人贊助張致恒一家迪士尼入場年票。

此外，雯雯不時在網上公審老公，但實情夫妻倆孖住去街、一齊接小朋友放學甚至搭的士返屋企，比很多夫妻感情還要好，而發文者就再爆：「我撞到佢哋嗰陣時， 佢老婆講嘢不知幾陰聲細氣，唔似平時佢網上面成日鬧佢老公， 兩個喺網上面應該扯貓尾」質疑兩公婆「唔做編劇嘥晒」。不過張致恒昨日（23日）就在限時動態貼出自己正在用的電話型號是Samsung A14，反問：「又何來一家人每人一部iPhone呀⋯⋯」

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