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兒童健康｜1歲男嬰啫喱鯁喉窒息亡　醫生：勿亂餵幼兒食物【附鯁喉急救法】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

早前佛山一名1歲男嬰吃啫喱時突然噎住導致窒息，最終不治死亡。

【鯁喉/鯁喉急救】農曆新年就到，家中必備糖果點心，在食得開心之餘，也要注意食得安全。廣東佛山早前發生1歲男嬰吃啫喱（果凍）鯁住窒息死亡的慘劇，「醫生提醒：新春將至，父母應時刻警惕並提醒身邊人，不要亂給兒童餵食物！」

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《廣州日報》報道，近日廣東佛山一名1歲男嬰，吃啫喱時突然鯁住導致窒息，據悉男童父母在家曾對男嬰實施急救，採取腹部衝擊（即「謙烈治急救法」）。惟男童送到醫院時心跳已停止，經40分鐘的搶救曾一度回復心跳，但由於窒息時間過長，男童最終還是不幸死亡。

早前佛山一名1歲男嬰吃啫喱時突然噎住導致窒息，最終不治死亡。

鯁喉意外︱未滿3歲兒童及老年人不宜食啫喱

醫生稱發生在男嬰身上的悲劇並不少見。啫喱質地柔軟、易變形，且具有一定彈性，一旦進入氣管，會隨氣管收縮而變形，容易完全堵塞氣道，導致窒息。兒童的咽喉道保護作用不健全，咳嗽反射不靈活，容易將食物誤吸入氣管。市面一些小型杯裝啫喱的大小與兒童喉嚨相近，兒童在吸食時很容易將其吸入，造成嚴重後果。

醫生續稱，啫喱進入氣管後，「謙烈治急救法」往往會失效，即便是送醫搶救，長時間的窒息也可能導致缺血缺氧性腦病，造成智力、語言功能和肢體功能的不可逆損傷。

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鯁喉意外︱家長應警惕提醒勿亂餵幼兒食物

醫生建議，3歲以下兒童以及老年人不適合食用啫喱。春節臨近，不少家庭都備有堅果糖果招呼客人，這些零食可能對幼兒的健康構成威脅。《廣州日報》引述醫生提醒：父母應時刻警惕並提醒身邊人，不要給兒童亂餵食的！

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鯁喉急救｜謙烈治急救法

當出現鯁喉情況，首3至5分鐘是救人的黃金時間，超過5分鐘後患者可能會缺氧，繼而對腦部造成不可逆轉的破壞，甚至導致死亡。香港消防處曾拍攝影片「識自救 •哽塞處理」，由「任何仁」示範如何利用「謙烈治急救法」（Heimlich Maneuver，又稱哈姆立克法、腹部衝擊法）協助鯁喉人士（詳見下圖）。但如果此法無效，應及早報警求助

 

 

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香港消防處救護知識——哽塞處理方法

如患者神志清醒，並能夠用力咳嗽：

  • 保持冷靜，鼓勵患者繼續咳嗽。
  • 陪着患者，密切監察其情況。

如患者氣道完全受阻，無法咳嗽：

  • 保持冷靜，施行「謙烈治法」。
  • 致電「九九九」召喚救護車。

謙烈治急救法：

  • 站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部。
  • 一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳。
  • 將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置。
  • 以適當的力度將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓。
  • 重複以上動作，直至患者吐出異物為止。

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