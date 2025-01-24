肉毒桿菌｜38歲女內地打BOTOX後懷疑肉毒中毒　稱未能確定關注射人員專業資格

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衞生署衞生防護中心正調查一宗懷疑在內地注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒個案，並呼籲市民，只應由註冊醫生處方和注射肉毒桿菌毒素。

發言人指，個案涉及一名過往健康良好的38歲女病人，她於1月12日在內地接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，但未能確定有關注射人員的專業資格。她於翌日（13日）開始感覺氣促、心悸、暈眩和疲乏。

該名女病人於上周五（17日）到北區醫院求診，同日入院接受觀察，其後出現吞嚥困難和四肢乏力，接受治理後情況一直穩定。臨床診斷懷疑她因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。中心已將個案通報內地有關當局。流行病學調查仍在進行中。



發言人說，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。

中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。

中心呼籲市民，在注射肉毒桿菌毒素前，先詳細了解程序、潛在風險和可能出現的併發症。徵詢醫生的意見，作知情的選擇；亦不應注射來源不明的針劑。如曾對肉毒桿菌毒素過敏，或擬注射部位有感染發炎，不應注射；獲美容服務提供者轉介至醫生施行程序，應要求以書面形式提供醫生全名，了解其專業資格和相關資歷。注射後，如出現發燒或感不適等感染病徵，應立即求醫。

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