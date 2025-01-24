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名人健康丨曾傳中風靠拐杖行路　75歲劉松仁近況曝光罕有宣布一事

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【劉松仁/中風/近況曝光】現年75歲的劉松仁近年轉趨低調，甚少公開露面，致一度傳出疑似中風消息，令外界對其健康甚感憂心。不過踏入新一年，他不但罕有地自報「平安」網上分享近照，更罕有地宣佈下月的新動向。

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儘管近年已幾乎絕跡幕前，75歲的劉松仁仍然不時於微博與粉絲互動，而踏入新一年，將粉絲視作朋友的他更宣布將在2月22日於深圳舉行分享會，人數限定60名，每人收費599元人民幣（約642港元）。消息一出，即令不少「松迷」大感興奮，紛紛留言十分期待，有人更指希望當日會見到劉松仁以往在拍劇時儒雅斯文的模樣。

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不過，劉松仁其後則回應叫粉絲別太注重一個人的外表，直言自己「外表也改變了很多」:

不竟是個老人家了！你很失望的。你還是再考慮一下要不要參加分享會？

之後劉松仁又發文重申分享會並非影迷會:

老實告訴你們，我從來不喜歡『影迷』這兩個字。年輕的時候就是這樣。所以我從來都不開所謂的影迷會。幾十年後，大家都長大，我才考慮開一個『分享會』。是分享大家生命上的感受！互相學習。而不是想滿足所謂的影迷。我喜歡的是『朋友』。讓我們攜手同行，交個朋友，是我的意願。如果抱着看偶像的心態而來，那你們會失望，我也會失望！

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屢傳身體狀況亮紅燈

70年代已經入行的劉松仁，自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》後，便大減幕前工作量，不過因為信仰，於2019年曾執導及創作舞台劇《利瑪竇》，期間他被拍到需要以拐杖行路，更傳出有手震、口齒不清的情況。劉松仁去年4月曾就中風傳聞作出回應，暗指有關報導失實:

明白大家搵碗飯食，你有你嘅崗位，我有我嘅崗位，你有你做，我有我做冇乜所謂，如果到而家仲計較，就叫做活得不明白。我知有啲報道話我死咗㖭。不過我知身邊嘅朋友就會知啲消息真定假，因為我就覺得唔需要為嗰啲不失嘅報道出嚟辯駁澄清。

劉松仁待母至孝

劉松仁是圈中有名的孝順仔，母親在世時已常跟她逛街，行山，母親在16年去世，她在病榻的最後日子，松哥日日在醫院，通宵達旦，陪伴照顧，還要應付老人家患病後的無理取鬧，精神和身體都面臨爆煲。

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