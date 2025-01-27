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鏈鋸人展｜日本聲優戶谷菊之介任開幕嘉賓 策展人望新場館成「香港秋葉原」

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撰文： 傅承嘉

發布時間： 46 分鐘前

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血之惡魔帕瓦深受動漫迷歡迎！(傅承嘉攝)

「鏈鋸人動畫展—香港」近日正式旺角創興新址INCUBASE Arena開幕，展覽為繼日本後首次於海外展出，亦是INCUBASE Arena搬遷後首個動漫展覽。

大會更邀得聲演主人公「淀治」的戶谷菊之介作為開幕嘉賓與《鏈鋸人》粉絲見面。策展人Sion和戶谷菊之介就分別接受訪問談及今次參與鏈鋸人展的經過和感受。

「鏈鋸人動畫展—香港」展出「鏈鋸人」、「真紀真」、「帕瓦」及「早川秋」的1︰1等身模型，讓粉絲盡情打卡合照。(傅承嘉攝)

近年多套動漫作品中，《鏈鋸人》是Sion最為難忘，他初時留意漫畫版本，即已深感世界觀天馬行空︰「我睇《鏈鋸人》的每一集每一個章節都有估佢唔到的感覺。」《鏈鋸人》面世後，作者藤本樹的作品開始受到廣泛關注，當Sion開始留意《驀然回首》等舊作的同時，亦留意到日本動畫製作公司MAPPA將成為動漫版本《鏈鋸人》的製作方時，已構想將這套動漫作品變成展覽帶到香港，直至2025年終於成事。

當Sion跟日本動畫製作公司MAPPA商討合作舉辦是次展覽時，都遇上不少困難。「當我們跟MAPPA傾合作的時候，他們從來無諗過要在海外設展，做一個海外展覽，他們要準備的工作好多，所以當時他們並無做過任何海外展覽的事前準備，我們需要投入更多時間跟他們討論，如何能夠透過展覽完美呈現日本當地的展品。」Sion以展覽中4隻精緻度十足的《鏈鋸人》角色立體雕像為例︰「由於雕塑太靚太有質素，點樣可以將這些雕像安全運到香港？團隊就用了好多方法，甚至乎為每個雕像作進一步的加固，可以拆件順利運抵香港。」

真紀真擺出招牌甫士，背後熒幕亦投射角色的經典場口。(傅承嘉攝)

展漫畫轉化動畫過程

Sion坦言今次鏈鋸人展跟以往的柯南展和幪面超人展都有所不同，今次展出的方式是依照故事的發展流程，作為整個展出的形式︰「動畫總共有12集，而展覽係會跟住集數一集一集去展出，展覽不單只展出每集的劇照就算，而是由整套動畫的策劃、分鏡、手稿、上色到如何動畫化，甚至配音等環節將每一集的內容一一拆解，讓每位粉絲了解到動漫製作公司，如何將《鏈鋸人》由漫畫作品一步一步轉化成動畫的過程。」Sion認為這是展覽當中頗為難得且特別的位置，粉絲入場參觀時記得多加留意！

藉邀嘉賓顯用心

上次incubase籌辦的幪面超人展，請來曾參演幪面超人作品的日本人氣女星志田音音作為開幕嘉賓，雖然今次《鏈鋸人》為一齣動漫，沒有真人演員，但incubase卻靈活想到邀請《鏈鋸人》中聲演主角淀治的日本聲優戶谷菊之介。Sion指出動畫跟漫畫最大分別在於聲畫上的區別，因此聲音上的演出者就是團隊選擇嘉賓的不二之選︰「我睇動畫的時候已經覺得戶谷先生的聲綫跟主角淀治係百份百脗合，他在日本聲優界屬超新星。」

限定展示版打卡位，粉絲必影！(傅承嘉攝)

Incubase過去辦展曾邀請不同嘉賓，Sion坦言希望保持這個傳統文化︰「我唔單只要將展覽帶來香港咁簡單，而係將跟該部作品有關的人物同時帶到香港，跟一眾香港觀眾見面。」他希望從中改變以往大眾對於香港辦展「求其」的印象，並感受到團隊辦展的用心。

打造「香港秋葉原」

Incubase以往跟另一公司合租尖沙咀廣東道舖位作辦展之用，但近月該合租公司考慮到前景問題不再營運，連帶Incubase所租用的場地都一併完結，而要另覓新地方。作為負責人的Sion雖不知所措，但又不忍展覽文化就此結束，他跟團隊不斷思索香港發展動漫事業應定址何處時，就想起「信和」，但最後礙於場地大細問題而無奈擱置。

Sion有一日「神推鬼擁」下得到同事建議選址創興廣場，並經過短時間考慮後即落實定址於此，並簽下長約決心將Incubase新址打造成「香港秋葉原」。他又希望藉着新場地「召喚」更多動漫界的朋友到訪︰「新場地設有打機，卡game、café等多元空間，日後甚至可以舉辦簽名會、見面會或分享會等活動。」透過更多人利用Incrubase的場地，孕育更多動漫互動文化。

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戶谷非首次來港

今次受邀來港擔任《鏈鋸人》展開幕嘉賓的戶谷菊之介並非首次來港，他兒時亦曾來港旅遊，今次抵港後首日即抽空到不同景點觀光和享受美食。戶谷認為《鏈鋸人》中不論是淀治的內心世界，還是整個故事的世界觀都是最吸引他之處，當初他透過選拔得到《鏈鋸人》聲演主角淀治的機會。配音期間，他深感主角淀治情感起伏大︰「淀治日常對話時較為平靜，但當有情緒波動的場口時就會好激動，我就要在配音房內大嗌，存有極大分別。」

策展人Sion望將位於旺角創興廣場的新場館打造成「香港秋葉原」。(傅承嘉攝)

戶谷認為自己跟主角淀治一樣都對目標非常專注︰「淀治會對目標不顧一切地努力，而我對自己喜歡的事物都會好專心對待和完成。」戶谷雖在劇中聲演主角，但在眾多《鏈鋸人》角色中他卻最喜歡「真木間」一角，形容角色在劇中有種吸引着他的氛圍。戶谷遊覽《鏈鋸人》展時見到4個幾乎一比一大的角色figure令他感到亮眼和驚喜，相當興奮。他亦藉機感謝香港喜歡《鏈鋸人》的人，並希望各粉絲能夠抽空到展參觀，而變得更喜愛這齣動漫作品及其世界觀。

鏈鋸人動畫展—香港
日期︰1月17日至3月16日
地點︰旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena
開放時間︰11am-10pm（建議最後入場時間9pm前）
票價：
展期單人票 – HK$110/張
展期學生門票 / 優惠票 – HK$88/張（入場需持有有效學生證正本作實）
展期特典票 – HK$168/套（展期特典票包含1張入場票及 1 款亞加力立牌，共 4 款設計，隨機送出；集齊4款立牌可以組成筆筒）
 

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