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古天樂舊愛︱黃𨥈瑩罕有露面與TVB同事敘舊　「二太」蘇恩磁用4個字形容團年飯局

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 17 分鐘前

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早已淡出幕前的黎海珊與黃𨥈瑩與一班TVB舊同事團年飯敘。

【黎海珊 / 黃𨥈瑩 / 蘇恩磁】《愛．回家之開心速遞》「二太」蘇恩磁在個人IG分享與圈中人團年飯敘照，當中出席者包括與TVB前金牌監製潘嘉德、盧宛茵、吳浣儀、關寶慧、魯振順、鍾志光、林秀怡、楊瑞麟，以及近年已罕有在幕前亮相的黎海珊、黃𨥈瑩，蘇恩磁並寫道「三代同堂」。

現年57歲的黎海珊當年在《卡拉屋企》演「失魂菲」一角氣急升，在1993年與鄭啟泰閃婚，可惜婚姻只維持5年。鄭啟泰生前曾坦言因自己未成熟，而且太花心受不住誘惑有第三者導致婚姻破裂。鄭啟泰在去年2月離世，黎海珊表示已放下怨恨，豁達稱：「只記住一起的開心時刻。」

黎海珊早已淡出幕前，據悉現職香港演藝學院學生招募拓展處主管。在今次蘇恩磁分享的照片所見，她昔日「招牌圓臉」已消失，瘦了不少。

鄭啟泰逝世｜黎海珊落淚憶前夫鄭啟泰　已放下怨恨：只記住一起的開心時刻

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至於現年49歲的黃𨥈瑩，穿衛衣、戴Cap帽現身飯敘，已退出娛樂圈多年的她保養得依然十分好，皮膚緊緻，精神飽滿，外貌沒走樣。


1994年，黃𨥈瑩參選港姐並奪得「最上鏡小姐」，其後簽約成為TVB藝人，參演首部劇集《餐餐有宋家》而邂逅古天樂兼火速相戀，有指二人熱戀之時，黃紀瑩錯失不少工作機會。不過她也演出過不少名作，如《河東獅吼》、《天龍八部》、《我的野蠻奶奶》等。

古天樂跟黃𨥈瑩拍拖期間，古仔被揭年少時曾犯事留案底，令其事業大受打擊，不過黃𨥈瑩對他不離不棄，令古天樂甚為感動。

惟二人於2001年分手，由於黃𨥈瑩已淡出娛圈收入有限，有傳重情義的古仔仍然給予女方生活費。

雖然未有正面回應傳聞，古仔卻自言重情義，誰在低潮之時幫過他，一定會永記在心。古仔曾於訪談裡稱：「黃𨥈瑩在我最失信心的時候，給予我安慰與幫助，我一生都不會讓人傷害她。」

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