HK Express｜HK Express限時3日搶來回機票　東京/福岡/名古屋/靜岡低至$500起

▲ HK Express限時3日搶來回機票，東京、福岡、名古屋、靜岡低至500元起。

【HK Express / 日本 / 旅行】香港快運（HK Express）推出Gotta Go Super Sale優惠精選日本熱門航點，包括東京、福岡、名古屋等，來回機票低至500元，即日起至1月26日連續3日於官網預訂即享優惠，即睇優惠詳情！

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HK Express｜日本熱門航點來回機票低至$500

優惠機票熱門航點：

香港⇌東京（成田機場/羽田機場）

香港⇌福岡

香港⇌名古屋

香港⇌靜岡

預定日期：1月24日至1月26日（晚上11時45分）

旅遊日期：2025年2月5日至6月30日

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優惠價格：

「輕便飛」來回票價低至$200（包括1件隨身物品）

「經濟飛」來回機票低至$260（包括1件隨身物品及1件登機行李）

「隨心飛」來回機票低至$500（包括1件隨身物品及1件20KG托運行李）

（注：是次優惠不適用於香港快運手機應用程式；優惠適用於除此預訂由香港出發的來回機票；機票不包括相關稅項及附加費；實際結算金額隨匯率變動；優惠數量有限，售完即止。）

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