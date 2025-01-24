HK Express｜HK Express限時3日搶來回機票 東京/福岡/名古屋/靜岡低至$500起
社會
撰文： 王月明
發布時間： 2 小時前
最後更新： 26 分鐘前
【HK Express / 日本 / 旅行】香港快運（HK Express）推出Gotta Go Super Sale優惠精選日本熱門航點，包括東京、福岡、名古屋等，來回機票低至500元，即日起至1月26日連續3日於官網預訂即享優惠，即睇優惠詳情！
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HK Express｜日本熱門航點來回機票低至$500
優惠機票熱門航點：
- 香港⇌東京（成田機場/羽田機場）
- 香港⇌福岡
- 香港⇌名古屋
- 香港⇌靜岡
預定日期：1月24日至1月26日（晚上11時45分）
旅遊日期：2025年2月5日至6月30日
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優惠價格：
- 「輕便飛」來回票價低至$200（包括1件隨身物品）
- 「經濟飛」來回機票低至$260（包括1件隨身物品及1件登機行李）
- 「隨心飛」來回機票低至$500（包括1件隨身物品及1件20KG托運行李）
（注：是次優惠不適用於香港快運手機應用程式；優惠適用於除此預訂由香港出發的來回機票；機票不包括相關稅項及附加費；實際結算金額隨匯率變動；優惠數量有限，售完即止。）
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