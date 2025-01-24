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聲夢小花｜音樂繪畫造詣高作品於羅浮宮展出　15歲趙紫諾曾膺「香港傑出學生」冠軍

升學教育

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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聲夢小花趙紫諾原來喜愛繪畫。

【聲夢小花/趙紫諾】憑參加《聲夢傳奇2》奪季軍而入行的趙紫諾（Sabrina），不但擁有超強音樂CV，原來趙紫諾精通繪畫，近日其畫作於法國羅浮宮展出，可說充滿藝術天份。

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去年6月，趙紫諾名為《Harmony Suite of Dream》之畫作成功入選聯合國教科文組織、倫敦藝術大學、羅馬美術學院以及威尼斯美術學院等聯合策展的《WE ARE THE WORLD》國際兒童傑出作品集。

該幅作品色彩豐富，畫中除了一個正在彈鋼琴的小女孩外，還有地球、海洋和美人魚。及至今年1月18日，趙紫諾之畫作在法國羅浮宮Carrousel廳特別展出，該藝術展旨在激發青少年對同一個世界的思考。

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聲夢小花趙紫諾｜被封音樂神童

趙紫諾自4歲起學習鋼琴和繪畫，鋼琴方面，她師承浙江音樂學院鋼琴系副主任（原星海音樂學院鋼琴系副主任）；7歲時考獲英國皇家鋼琴8級，同年獲邀到內地中央電視台《樂童嘉年華》表演鋼琴獨奏；9歲再考獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑（俗稱演奏級）；去年以12歲之齡考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。

除精通鋼琴外，Sabrina還懂得打鼓，曾考得Rockschool 8級演奏交憑。

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聲夢小花趙紫諾｜精通五國語言

讀書方面，趙紫諾在幼稚園時就讀香港新加坡國際學校，小學就讀哈羅香港國際學校，Year 6開始就讀香港德瑞國際學校至今。

有指趙紫諾4到8歲期間，因父母工作關係，曾兩次短暫插班到英國NORD ANGLIA教育集團位於廣州的英國學校，因而趙紫諾能操多種語言，包括英語、普通話、德語、法語、粵語。

另外，此位音樂神童更文筆了得，去年初於《紐約時報》 (The New York Times）以一篇名為"Tears of GAZA"（加沙的淚）的作品，獲得2024《紐約時報》全球寫作大賽「One Pager Challenge」亞軍，同年更獲得「香港傑出學生」選舉（中學組）的冠軍。

德瑞國際學校（German Swiss International Schoole）。（取自Facebook）

聲夢小花趙紫諾｜自小讀國際學校

德瑞國際學校（German Swiss International School，GSIS ）於1969年成立，供說德語或英語的學生就讀，學生分別來自30多個不同國家，學校每年都獲德國、瑞士及奧地利政府提供逾500萬港元資助，名人校友包括活希兒、馮德倫、許廷鏗、Robynn & Kendy前成員葉晴晴及前港姐翁慧德。

德瑞國際學校學費如下：

級別   每年學費  
KG2$189,400  
 
Y01-Y06$195,900
Y07-Y11    $233,500
Y12-Y13    $246,800

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