聲夢小花｜音樂繪畫造詣高作品於羅浮宮展出　15歲趙紫諾曾膺「香港傑出學生」冠軍

▲ 聲夢小花趙紫諾原來喜愛繪畫。

【聲夢小花/趙紫諾】憑參加《聲夢傳奇2》奪季軍而入行的趙紫諾(Sabrina),不但擁有超強音樂CV,原來趙紫諾精通繪畫,近日其畫作於法國羅浮宮展出,可說充滿藝術天份。

最新影片推介:

去年6月,趙紫諾名為《Harmony Suite of Dream》之畫作成功入選聯合國教科文組織、倫敦藝術大學、羅馬美術學院以及威尼斯美術學院等聯合策展的《WE ARE THE WORLD》國際兒童傑出作品集。

該幅作品色彩豐富,畫中除了一個正在彈鋼琴的小女孩外,還有地球、海洋和美人魚。及至今年1月18日,趙紫諾之畫作在法國羅浮宮Carrousel廳特別展出,該藝術展旨在激發青少年對同一個世界的思考。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

聲夢小花趙紫諾|被封音樂神童

趙紫諾自4歲起學習鋼琴和繪畫,鋼琴方面,她師承浙江音樂學院鋼琴系副主任(原星海音樂學院鋼琴系副主任);7歲時考獲英國皇家鋼琴8級,同年獲邀到內地中央電視台《樂童嘉年華》表演鋼琴獨奏;9歲再考獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑(俗稱演奏級);去年以12歲之齡考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑(高級文憑)。

除精通鋼琴外,Sabrina還懂得打鼓,曾考得Rockschool 8級演奏交憑。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

聲夢小花趙紫諾|精通五國語言

讀書方面,趙紫諾在幼稚園時就讀香港新加坡國際學校,小學就讀哈羅香港國際學校,Year 6開始就讀香港德瑞國際學校至今。

有指趙紫諾4到8歲期間,因父母工作關係,曾兩次短暫插班到英國NORD ANGLIA教育集團位於廣州的英國學校,因而趙紫諾能操多種語言,包括英語、普通話、德語、法語、粵語。

另外,此位音樂神童更文筆了得,去年初於《紐約時報》 (The New York Times)以一篇名為"Tears of GAZA"(加沙的淚)的作品,獲得2024《紐約時報》全球寫作大賽「One Pager Challenge」亞軍,同年更獲得「香港傑出學生」選舉(中學組)的冠軍。

▲ 德瑞國際學校(German Swiss International Schoole)。(取自Facebook)

聲夢小花趙紫諾|自小讀國際學校

德瑞國際學校(German Swiss International School,GSIS )於1969年成立,供說德語或英語的學生就讀,學生分別來自30多個不同國家,學校每年都獲德國、瑞士及奧地利政府提供逾500萬港元資助,名人校友包括活希兒、馮德倫、許廷鏗、Robynn & Kendy前成員葉晴晴及前港姐翁慧德。

德瑞國際學校學費如下:

級別 每年學費 KG2 $189,400

Y01-Y06 $195,900 Y07-Y11 $233,500 Y12-Y13 $246,800

相關報道:

聲夢學霸|聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣

聲夢學霸︱聲夢小花任暟晴畢業港島IB名校 獲3間大學取錄最終選讀中大神科

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】