大灣區航空｜消委會接6宗投訴涉1.4萬　黃鳳嫺促迅速向受影響旅客退款

▲ 消委會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片）

大灣區航空突削2至3月期間的128班航班，約5,500名乘客受影響。消委會總幹事黃鳳嫺今（24日）表示，至昨晚接獲6宗投訴，共涉款14000元；因投訴人涉及的行程較短，加上大灣區航空是廉航，個案平均金額為2400元。

黃鳳嫺在電台節目表示，有投訴人原定行程往日本米子，惟米子屬大灣區航空的獨家航線，並無其他航空公司可替代，如要經大阪到米子車程要4小時，消費者認為有不便，希望可退回由大阪至米子的車程費用。

亦有個案原定前往泰國，投訴人經旅行社購買機票，但旅行社稱要待3至6個月才可退款，引起事主不滿。黃鳳嫺指，雖然旅行社要待航空公司退款後，才能將款項退回客人，但「唔應該需要咁耐」；如客人已決定退款並辦好手續，應在4至6周內完成退款。

黃鳳嫺指，該航空公司已承認在航班處理上有紕漏，認為公司與旅行社要加強緊密性，人性化處理問題，在退款方面亦要快速，否則會引起二次投訴；如果消費者要轉至另一目的地，不應被收取附加費。

她又指，公司在發放訊息及聯絡時，要迅速及能夠回應消費者；公司在事件上應變頗快，惟內部協調仍有改善空間。

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