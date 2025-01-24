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賀年菜｜莆田盆菜撈起添氣氛　Flat Iron Burger喜迎蛇年

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

莆田推出吉祥套餐、附帶盆菜的如意套餐，以及附帶每位一盅經典佛跳牆的鴻運套餐3組新春套餐。(餐廳提供)

農曆年將至，不少中式及西式餐廳都推出應節賀年餐點。新加坡福建菜莆田推出賀年盆菜及撈起。主打平鐵牛扒的Flat Iron Burger就推出The Crying Cobra春吶蛇年漢堡，為食客帶來不同口味的新年祝福。

今年莆田繼續為食客的春節增添氣氛，寓意盆滿缽滿的鮑魚大蝦盆菜（$998起）、風生水起的風生水起．煙三文魚撈起（$198起），還有3組象徵吉祥、如意、鴻運的新春套餐，適合2至10人享用，價格由$618 起。除了堂食，也可外帶回家與家人細嘗，自取盆菜更可獲媽祖麵綫禮盒一份。  

盆滿缽滿鮑魚大蝦盆菜將12種精選食材分別經過煎、炸、 燒、煮、燜、滷等烹調手法，層層裝盆而成。(餐廳提供)

和味盆菜

盆菜的精髓講求將所有食材「和味」，盆滿缽滿鮑魚大蝦盆菜的12種精選食材，分別經過煎、炸、 燒、煮、燜、滷等烹調手法，層層裝盆而成，葷素搭配，各種食材的味道相互滲透、融合，百味交集，並形成一種和諧的味道。

當中包括莆田南日島的八頭大鮑魚、莆田哆頭村的蟶乾、原粒日本80頭大瑤柱、豬婆參、大蝦、鵝掌、豬手、花菇、福州魚丸等，並以老母雞、鴨掌、豬後腿肉、蠔乾等十多種原材料熬煮成湯汁，份外入味。各種食材經不同手法烹調後，由上而下分為海鮮乾貨、肉類和蔬菜；湯汁一層層地往下滲，可謂愈食愈「和味」。盆菜同時提供堂食與外賣，亦有凍品可快遞到家，享用前只需將整鍋盆菜置於爐具上加熱，稍等片刻即可食用，非常方便。 

風生水起．煙三文魚撈起以特製酸甜醬汁，配搭紅白蘿蔔、青紅椒、柚子肉等好意頭食材。(餐廳提供)

意頭撈起

除了盆菜外，撈起亦是新春必備的一道賀年菜，寓意新一年愈撈愈掂。風生水起．煙三文魚撈起以煙三文魚為主要材料，並特製酸甜醬汁，配搭豐富多采的食材，如紅白蘿蔔、青紅椒、柚子肉等，每一種食材都有其特殊的好意頭。

新春撈起同樣可隨時外帶回家，賀年飯以一道撈起開飯就最有熱鬧氣氛。餐廳今年亦推出3組新春套餐，分別為吉祥套餐、附帶盆菜的如意套餐，以及附帶每位一盅經典佛跳牆的鴻運套餐，一如既往圍繞好食材主題，包括有新加坡春節必備的風生水起．煙三文魚撈起，以及多道新春招牌菜，包括軟煎黃花魚、白玉菇XO醬帶子，以及在新春佳節寓意平安吉祥的媽祖平安麵，根據不同風味搭配精采紛呈的口感。

Info
莆田中環店
地址︰中環皇后大道中139號 The L Place 7樓 
電話︰2802 8488
營業時間︰1130am-4pm；5pm-10pm  餐廳提供，(傅承嘉攝)

春吶蛇年漢堡

除中菜外，西餐亦可帶來新年新氣象，中環漢堡店Flat Iron Burger聯手本地醬料品牌 A Spark of Madness，於本月初期間限定推出糅合本地飲茶元素的The Crying Cobra春吶蛇年漢堡（$148），盡顯港式風味，以玩味十足的創意漢堡喜迎蛇年。

Flat Iron Burger聯手本地醬料品牌 A Spark of Madness推出限定春吶蛇年漢堡，喜迎蛇年。(餐廳提供)

春吶蛇年漢堡選用鬆軟的自家製芝麻漢堡包，加入蛇形豬肉鮮蝦肉腸卷，象徵蛇年吉祥如意。創新的香腸內餡以傳統賀年美食餃子餡料為靈感，並以港式XO醬和蜜糖調味，突出肉腸的鮮味鹹香，層次豐富之餘略帶麻辣香。

Flat Iron Burger店內的吧枱位置可讓食客欣賞廚師砌包過程。(傅承嘉攝)

漢堡夾層更加入炸至香脆的雲吞皮和爽脆的中式醃青瓜，配上由 A Spark of Madness 的招財貓辣蛋黃醬，這款受香港茶餐廳啟發的自家製醬料具畫龍點睛之效，惹味得讓人食指大動且啖啖上癮。

春吶蛇年漢堡味道帶麻辣香，頗為惹味。(傅承嘉攝)

Info
Flat Iron Burger
地址︰中環蘇豪伊利近街27號及29號地下
電話︰6580 7139
營業時間︰周一至周四12nn-10pm；周五至周日 12nn-11pm


 

餐廳情報 盆菜 中菜 香港 西餐 漢堡 餐廳

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