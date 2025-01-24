毛公仔回收｜青少年中心辦「收養公仔計劃」　捐1隻獲5次夾零食扭蛋機會

【公仔回收/收養公仔計劃/捐贈舊公仔/支持環保】農曆新年大掃除，不少物品仍新淨，扔了可惜，不扔又霸佔空間——公仔可能是你的其中一個煩惱？香港遊樂場協會賽馬會上葵涌青少年綜合服務中心幫到你！機構推出「收養公仔計劃」，讓公仔再遇「有緣人」，捐公仔更送夾零食扭蛋機會。

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公眾於辦公時間內將捐贈公仔帶至中心，即可獲5次夾公仔的機會或1次扭蛋機會（當中有零食）；若不便親身捐贈，可透過順豐寄付進行捐贈。所捐出的公仔必須符合以下條件：

1. 確保公仔乾淨且無損壞，最好能清洗後再捐贈；

2. 公仔無破損或污漬；

3. 公仔無異味或發霉跡象；

4. 暫只接收「毛絨」公仔，不接收人偶如Barbie等玩具；

5. 由1月23日起，只接受30CM以下的公仔，但不論新舊。

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毛公仔回收｜最新：今日4pm停收公仔 其後須預約捐贈

原訂1月25日下午7時截止收公仔，但由於收到的公仔數量已經超過發放的速度，為了避免浪費，中心將於今天（1月24日）下午4點停止接收公仔，敬請原諒。

中心建議，各位善長若已整理好想捐贈的公仔，可自行查詢其他社區中心，將公仔留給更需要的人，延續散播善意。若在公告發布前已寄出順豐或於1月24日（今日）下午4點前親臨中心捐贈，會照常接收公仔；其後若沒有提前透過中心的IG或電話預約捐贈，任何公仔無論寄付或上門捐贈則一律拒收。

香港遊樂場協會賽馬會上葵涌青少年綜合服務中心再次感謝各位熱心善長的支持及愛心。

香港遊樂場協會賽馬會上葵涌青少年綜合服務中心「收養公仔計劃」

地址：葵涌石籬（一）邨石俊樓高座地下一號

辦公時間：星期一至五 14:00-22:00，星期六10:00-22:00

查詢：IG@hkpa_ukcit / 2424 3043

捐贈方法：於辦公時間內將捐贈公仔帶至中心，即可獲5次夾公仔的機會或1次扭蛋機會（當中有零食）；若不便親身捐贈，可透過順豐寄付進行捐贈。

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