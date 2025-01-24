職場文化｜00後新入職跟同事飲茶獨食灌湯餃　老細當場黑臉後續曝光

▲ 00後新入職跟同事飲茶獨食灌湯餃，老細當場黑臉。

同事聚餐，不時都會去飲茶，但原來不是樣樣點心都可以叫！近日有網民在社交平台分享，因為有00後同事新入職，他作為「senior兼mentor」，便帶同其他同事一同去飲茶，怎料新同事叫了一籠灌湯餃，「老細塊面即刻黑哂」，事後更責怪他「你點教啲細㗎」。

職場文化｜00後新同事飲茶叫「灌湯餃」 自私食 老細當場「黑臉」

該名網民於Threads上發文，表示日前有00後同事入職，他作為該新同事的「senior兼mentor」，便帶整個部門一起到酒樓飲茶，一行人坐下後便開始落單，「你Tick啲，我Tick啲咁」，而該名新同事也叫了幾樣點心。

當食物來到時，他發覺有一籠灌湯餃，以為「上錯枱」，便說「我地無叫到呀，唔該」，怎料新同事隨即說是他叫的點心，更立刻拿回自己的位置吃。此舉令同枱的老細當場「黑臉」，事後更責怪他。

頭先行返公司時佢仲細細聲同我講：「你點教啲細㗎」。

同場加映：10個極品上司行為

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職場文化｜網民批老細吝嗇：窮就咪學人請飲茶

帖文一出，引不少網民留言，有人批評老細吝嗇，「我以前間間公司請食飯都人手一個灌湯餃同芒果布甸喎，Cheap就唔好請食飯啦」、「灌湯餃都比唔起咪學人請啦 」、「咁小器嘅老細，邊個敢跟佢搵食？少少嘢就黑面」、「下次應該比張點心紙老細，叫佢搵枝雙頭筆剔走啲唔想同事叫的item」、「做嘅應該問邊個要，一人一籠，淨叫自己老闆當然黑面啦，一係索性唔好叫」。

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