腦中風｜36歲演員腦中風猝逝生前體重近300磅　醫生解構腦中風年輕化2大共同點

【許兆呈／腦出血／中風先兆／中風症狀】內地知名相聲演員許兆呈上周突然猝逝，終年僅36歲。有消息指他是因為突發腦溢血，送院搶救無效不治。有醫生指出近年有中風年輕化現象，與打工仔常見2大共同點有密切關係。

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據《TVBS》報道，內地知名相聲演員許兆呈在上周四（16日）猝逝，終年36歲。有消息指，許兆呈生前體重高達132公斤（約291磅），經常夜間演出，導致日夜顛倒過勞。他早前曾檢查出患有心血管疾病，近期工作忙碌，可能加上天氣轉冷未有注意保暖，導致腦溢血送院搶救不治。

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腦中風｜10個年輕型腦出血9個胖

嘉義大林慈濟醫院腦神經外科主治醫生廖家麟指出，近年腦中風有年輕化趨勢，如30多歲年輕型的腦出血病例中，10個患者中有9個屬於肥胖。現今打工仔很多人因為工作忙碌而忽略身體健康，導致生活和飲食習慣，以及作息不良，甚至會衍生出肥胖問題。廖家麟指，很多人自覺胖了但仍算是靈活健康，輕視中央肥胖的問題，最後因為工作量突然增加，或是天氣變冷，或一時經歷重大壓力就忽然發病。



廖家麟續指，臨床上看到不少身材肥胖、有三高及肥胖問題的年輕病患容易中風，特別是腦出血。

腦中風｜年輕型腦出血2大共同點

廖家麟表示，臨床上年輕型的腦出血病患有2個共同點：生活作息不正常和肥胖。他提醒，年輕人若平時生活習慣不佳，就算不煙不酒，只要作息不正常，再加上長期高壓的工作環境、飲食和生活不健康等因素，通常屬於比較「鐵齒」、不見棺材不掉淚的類型，就算身體已經出現異狀，別人的提醒未必聽入耳。



年輕中風患者另一共通點是肥胖。廖家麟強調，肥胖不一定是體重或外形上超出標準，而是要綜合參考BMI、血脂肪、體脂等指標。有不少人屬於看似瘦卻是血脂肪超高的「泡芙人」，就算手腳看上去纖幼，但內臟脂肪超標同樣屬於肥胖。相反，有些人體重高，但大部分是來自於肌肉的重量，則不算是真正的肥胖。就腦溢血病人來說，肥胖會提高血壓和高血脂的風險，若兩項指標控制不佳，發生突發性腦溢血的風險最高。

腦中風｜調整生活習慣降中風風險

要降低中風風險，廖家麟建議除了定期做基本的抽血檢查外，肥胖者更更加留意血壓，若一開始沒有高血壓問題者，可每2至3天量一次血壓，一旦發現血壓有上升趨勢，應及早控制。同時，高危人士要調整生活型態，如飲食要健康和作息要定時。最後亦切忌忽視初期身體的症狀，小病痛就應該及時處理，避免演變成大病或許已經太遲。

腦中風｜腦中風2大成因

腦神經科專科醫生李常威教授曾接受訪問時表示，中風是腦血管疾病，當血液運行至腦部出現不正常時，會導致腦細胞壞死，病發原因有二：

1. 缺血性中風（腦血管栓塞）

即急性中風，8成中風患者屬此類別。由於輸送血液到腦部的血管硬化，導致血管狹窄或閉塞，一般而言，是由於血塊或脂肪積聚血管所致。缺血性中風可及早防範，盡早治療更可減輕病情。

2. 出血性中風（腦出血）

俗稱「爆血管」，由於高血壓或腦血管疾病，導致腦血管破裂。有時中風血管栓塞，有可能１、２個小時甚至幾分鐘內自行通回恢復，部分患者以為可以不理會，其實有機會引致大中風。

腦中風｜可從4大症狀判斷

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，提醒大眾出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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