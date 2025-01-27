獎學金｜陳校長免費補習天地基層學生獲頒獎學金　北河明哥贊助進步獎：奮鬥改變命運

▲ 陳葒校長於陳校長免費補習天地嘉許禮上，頒發感謝狀予明哥。（補天供相）

【陳校長免費補習天地/陳葒校長/深水埗明哥】陳葒校長創立的「陳校長免費補習天地」（補天）為表揚及勉勵學生一年來的努力與付出，鼓勵他們再接再厲，每年都會舉辦嘉許禮，頒發由不同基金會和商界捐助的獎學金，受惠人士包括一眾橫跨小學至大專、學術到才藝的基層學生。

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2025年度「補天嘉許禮」在尖沙咀街坊福利會禮堂舉行，除了威裕環球集團大學生獎學金、黃錦權醫生獎學金（少數族裔）及天行健基金會獎學金之外，今年的補天進步獎由深水埗明哥陳灼明先生創辦的北河（明哥）慈善基金贊助，嘉許接受免費補習後成績及學習態度有顯著進步的中小學生。每組設金獎一名、銀獎兩名、銅獎三名及優異獎十名。而有進步但未能獲得上述獎項的學生均可獲進步獎，以作鼓勵。

另設大學大專組別，旨在嘉許接受免費補習後有傑出表現，並成功升讀大專院校的基層學生，並鼓勵他們繼續發奮向上，從書本中獲得指引，循序漸進，學有所成。

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獲獎學生早前獲由明哥、北河（明哥）慈善基金代表及補天的義師幹事組成的評審團親自面見甄選，明哥表示：「知識改變命運！感激陳葒校長一直為基層學童付出，他的高瞻遠矚及無私奉獻深深感動了『北河（明哥）慈善基金』，我們非常榮幸能夠贊助本年度的獎學金，除了表示對陳校長免費補習天地的支持，亦希望為有需要的莘莘學子略盡綿力。」

明哥續鼓勵一眾學生，指社會上許多成功人士的故事，都印證了起跑線並不能定義一個人能跑多快跑多遠，不少人出身於貧困家庭，面對重重困難，但他們始終堅持夢想，通過努力學習和奮鬥，最終取得成就。

命運並不是由出身決定，而是由我們的努力和堅持所塑造。同學們不論家庭背景，知識和技能都能為他們打開無限的可能性。每一次的課堂學習、每一本書籍的閱讀，都是在為未來鋪路。只要保持對知識的渴望，努力去學習，就能改變自己的生活。

明哥指贊助獎學金的初衷，就是希望能夠幫助那些有潛力但經濟困難的孩子們。這不僅是經濟上的支持，更是對他們努力的肯定。希望通過獎學金能夠激勵更多的學生，讓他們在追求夢想的道路上不再受到限制。

知識改變命運！希望同學無論面對什麼困難，都要相信自己的能力，堅持自己的夢想，努力奮鬥，改變命運。

而陳葒校長表示，「補天即將邁向15周年，它的成立可以說是憑我當初的匹夫之勇，但如果沒有萬千香港人的支持和信任，它不可能延續到今天，更不可能持續地拓展。非常感謝北河（明哥）慈善基金贊助今年的補天進步獎！明哥既是我多年的朋友，也是慈善路上的同行者，更是我學習的榜樣。」

陳葒校長感謝明哥贊助進步獎學金，因近年香港整體經濟低迷，補天籌募捐款及贊助相當困難，幸得明哥及時伸出援手，今年的進步獎學金才得以延續，眾多的補天基層學生才可以受惠。他同時感謝贊助補天傑出大學生獎的威裕環球集團，讓六位剛升讀大學的補天學生能夠更好更快地適應新學習環境，以及克服學習費用上的困難。

至於黃錦權醫生獎學金是專為南亞裔學生而設的，還有天行健基金會以及其他有心人，他們捐出的獎學金都在不同方面激勵了不少基層學生。

我亦要感謝義師們無私的奉獻，補天不是一個人，也不僅僅是一個機構，補天代表着的，是一群熱愛香港、關懷基層、追求平等公義的有心人。

「陳校長免費補習天地」以推動「教育平等」為宗旨，自2011年成立至今，已為超過22,000名基層學童免費提供一對一補習服務及學習支援，並為超過6,000名基層青少年及幼童提供才藝訓練班及免費學前教育等服務。

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