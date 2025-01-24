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AlipayHK優惠｜AlipayHK蛇年5大新春優惠　每日玩遊戲贏$880利是

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

AlipayHK蛇年5大新春優惠，每日玩遊戲贏$880利是。

農曆新年將至，AlipayHK帶來5大新年禮遇，包括「全城鬥快數利是」，最高可贏等值880元的A. Point大利是，財神車更會一連兩日落區向市民派利是。AlipayHK亦推出本地、北上消費及乘車優惠，即睇詳情！

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AlipayHK優惠｜1. AlipayHK數利是大獎贏$880

AlipayHK今年推出「全城鬥快數利是」小遊戲，派出總計超過百萬A. Point，最高可贏等值港幣880元A. Point大利是。

活動日期：1月25日至2月3日

參加方法：

  • 每日前往AlipayHK首頁，搜索「派利是」
  • 使用20 A. Point即可參與遊戲，可獲得精選禮券獎賞
  • 每日於小遊戲派得最快，數最多利是的頭10名用戶可獲得88,000 A. Point獎賞（等值港幣88元）
    活動期間數最多利是的3名用戶可獲得880,000 A. Point獎賞（等值港幣880元）

AlipayHK優惠｜2. 每朝10點換優惠

用戶由即日起至2月3日，每日10點在AlipayHK主頁進入「A. Point」專區兌換優惠，包括以10 A. Point兌換精選年貨優惠、新春高鐵、機票、酒店優惠等。

每日10點在AlipayHK主頁進入「A. Point」專區兌換優惠。

AlipayHK推出全民消費立減活動，在指定商戶線下門店掃描宣傳二維碼，可領取報名券，單一淨消費滿指定金額或以上，即有機會參與立減活動，最高可獲滿港幣3000元港幣888元優惠。名額有限，先到先得，推廣期内每月可參與活動1次。

京東港澳近日亦已正式接入AlipayHK。即日起至2月15日，首次在京東港澳購物時使用AlipayHK支付的用戶，將獲得10倍的A. Point回贈，隨後每筆交易也能賺取2倍的A. Point。積分可當現金使用或兌換高達港幣105元京東禮券。

AlipayHK優惠｜3. 免費領126元「出行優惠 Pass」

由1月25日至2月28日，AlipayHK交通「易乘碼」合資格新用戶，可免費領取價值港幣126元的「出行優惠 Pass」，包括本地或北上的港鐵、巴士及深圳地鐵等公共交通、高德滴滴Call車、高鐵票優惠。

AlipayHK X奶龍蛇年喜迎春

AlipayHK優惠｜4. 開通Ant Bank戶口享豐現金獎賞

從1月21日至2月27日，AlipayHK用戶首次授權開通Ant Bank餘額+，可獲高達港幣100元現金獎賞，並享受高達3.2%的活期年利率，每月最高可賺港幣708元。另外，透過AlipayHK應用程式進入Ant Bank小程式成功開立Ant Bank投資賬戶，可獲最高港幣1288元現金獎。

AlipayHK優惠｜5. 財神車孖尹光落區派利是

AlipayHK財神車於1月25日及27日分別於尖沙咀海防道及旺角西洋菜南街現身，將有奶龍、AliSa，尹光及男子組合OneUp一同派利是。

點擊圖片放大

於尖沙咀K11 MUSEA- Sunken Plaza亦同時推出「Alipay+支付一條龍」主題展，活動期間使用AlipayHK消費滿指定金額可參與有獎互動活動。現場亦設有濃縮香港地標打卡位，奶龍會定時現身帶來更多限時消費優惠、奶龍周邊商品、聯名利是封等。

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