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元朗斬人案｜警方再拘兩人　累計6人落網

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發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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（警方FB截圖）

元朗周三（22日）發生斬人案，警方今日（24日）在社交平台指再拘捕兩人，累計6人被捕，涉嫌謀殺及傷人，其中兩人昨（23日）在泰國落網。

警方昨交代案情指，周三凌晨約5時30分，警方接報指死者及傷者與朋友，在元朗工業區宏業西街一間酒吧消遣完離開時，遭一班蒙面持刀男子追斬，其後逃去。其中一名24歲本地男子，身上有多處刀傷，送院搶救後不治，死因有待法醫解剖驗屍確定。另一名28歲男傷者，背部及手中刀，情況穩定。

警方周三與昨日分別拘捕4名20歲至29歲本地男子，正追緝其餘涉案人士。警方先元於周三下午3時，在屯門拘捕一名27歲男子，在其住所檢獲672顆懷疑太空油毒品的煙彈。調查顯示，部分疑兇案發後購買機票準備潛逃離開香港，昨日傍晚6時在機場拘捕一名29歲男子。

警方亦掌握另外兩名分別20及21歲的男子，同日較早時間已經坐飛機前往曼谷，於是通報泰國當局。兩名男子周三抵達曼谷機場後被拒絕入境，並於昨午坐飛機折返香港。警方晚上約7時半在機場拘捕兩名男子，初步調查相信4名被捕男子都是涉案兇徒。

警方表示，被捕4名男子，全部報稱無業，有三合會背景，正被扣查。4人與其餘在逃的人士同屬一個活躍新界區的黑社會幫派，行兇的原因有待調查，初步相信涉及以往的積怨及感情糾紛，4人目前正被扣留調查拘捕，行動仍然繼續。

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