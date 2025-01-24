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賀歲片2025｜《臨時決鬥》舉行首映禮　古天樂：戲裏面包含理想同堅持

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

《臨時決鬥》首映禮。

【臨時決鬥 / 賀歲片 / 港產片】由古天樂梁詠琪（Gigi）、王丹妮周秀娜等演出賀歲片《臨時決鬥》在昨晚（1月23日）於沙田新城巿中心New Town Plaza舉行首映禮。

因為《臨時決鬥》以拳擊為主題，所以於首映禮啟動儀式環節上，眾演員手持拳頭棒棒，出拳打爆台上「巨型爆谷」，寓意票房長爆長有，不斷爆升，爆聲亦寓意爆竹聲，迎接農曆新年。

同時，一眾演員分享在戲中的有趣金句，並手持手寫揮春向在場觀眾及巿民拜早年。

導演麥啟光在首映禮上分享：「《臨時決鬥》不單止是一套賀歲片，有見近年香港雖然經營環境不容易，但香港人的拼博精神不變，大家仍然很努力，像戲中角色，希望《臨時決鬥》在今個新年提供歡笑給大家之餘，還有一個鼓勵給予大家! 香港電影繼續大賣！」

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臨時決鬥｜分享戲中金句

男主角古天樂偕同戲中太太梁詠琪、女兒「魚蛋妹」王尹菁及徒弟王丹妮上台，說：「我哋除咗講打拳，其實戲裏面亦包含理想同堅持，好似戲中師弟話我拳館殘，我話係舊唔係殘 ，舊係一種情懷，我哋要好好珍惜。不過，今晚我見到咁多人支持，我想講另一句說話，好好哋支持屬於我哋的港產片，呢樣先係最緊要。」台下觀眾報以熱烈掌聲。古仔隨後拿着上的揮春望一望，笑說：「我希望呢個戲係越嚟越好。」

在戲內要挑戰自己古天樂的張文傑（German）說：「我除咗要打低鍾磊，仲要帶領一班員工努力賺錢，我哋有句金句係『賺到佢暈低』，祝大家賺到財富自由。」

至於在片中迷倒王丹妮與周秀娜兩位女神的陳湛文表示：「兩個女神追我得確令我都睇唔到自己問題，但我好enjoy，祝大家蛇年有好桃花，甜到入心。」

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Gigi表示戲中女兒王尹菁是一家之主，要聽她的話，稱：「我在戲中的金句就係『擂台上總有勝負，最重要人冇事』，我作為媽咪，最重要當然係大家安好，家家安康，出入平安。」

而王丹妮說：「戲裏面師傅有同我講『拳擊係冇速成嘅。』其實好多嘢都係要日積月累努力先有收穫，新年就祝大家要乜有乜，繼續加油。」

在戲中連輸37場的胡子彤仍努力堅持，說：「戲裏面有一句話提醒自己，就係『我唔係輸慣，只係唔放棄』，祝大家時常運到。」

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陳楨怡 陳慧敏 王頌茵 伍允龍 楊詩敏 陳湛文 張文傑 胡子彤 周秀娜 王丹妮

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