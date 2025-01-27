補習名師｜Richard Eng與女兒同修港大博士學位畢業　伍詠薇胞兄公屋出身英文差發奮成名師

▲ Richard Eng一門兩傑，跟女兒同修讀港大博士學位課程！

【補習名師/伍經衡/伍詠薇】補習名師伍經衡日前宣布成功取得香港大學博士學位，並坦言過去6年的「學生」生涯過程痛苦，每天都埋頭苦幹做資料蒐集和寫論文等，如今畢業鬆一口氣。伍經衡公屋出身，小學時英文成績差，幸初中遇上良師後發奮圖強成名師，連女兒也遺傳了他的好學不倦，跟爸爸一樣正修讀港大博士學位！

▲ 補習名師伍經衡Richard Eng成功獲得香港大學博士學位！（Facebook圖片）

補習天王｜伍經衡公屋出身發奮成名師

下月便滿61歲的伍經衡（Richard Eng）是藝人伍詠薇胞兄，他還有一名弟弟，三兄妹於香港島堅尼地城公屋觀龍樓長大，Richard Eng讀小學時的英文科成績很差，讀小六時在全班42人中考第41名，直至升上初中後，遇到良師才不斷進步。最終他在赤柱聖士提反書院完成中學課程，並於1989年畢業於香港中文大學市場學系。

他畢業後任教英文科逾25年，後創辦大型補習社遵理學校，成為補習名師，至2014年11月，Richard Eng發表題為「追求平淡告別香港另覓人生方向」的補習界退出宣言，引退原因是女兒伍雅愉於2015年到美國升學，由於不想一家人分隔兩地，遂決定舉家前往美國，而且他也非常享受與女兒一起學習的時光。

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補習天王｜2011年修讀香港大學應用語言系碩士

好學不倦的Richard Eng於2011年至2013年修讀香港大學應用語言系碩士課程，至2019年再修讀港大博士學位，日前終於畢業，他於社交平台分享心情：「昨天HKU博士論文口頭辯護圓滿結束，我卒之畢業了，正式成為Dr. Eng！」他又回想過去6年，有感學了很多東西：「說真的，我很享受箇中的過程，因為我認識了很多看事物的觀點和新穎的教學方法。」

Richard Eng坦言過程並不容易：

但若果說過程是不太痛苦的話，那便真是騙人騙己的。我記得在過去三年裏，幾乎每天都在埋頭苦幹做資料蒐集、實驗、量化分析、coding和寫論文。

▲ （Facebook圖片）

在這一千天的日子中，他每朝早起床，第一件事必然是想起論文，覺得很不想起床，因為知道一起床便要寫論文。而晚上在睡覺前必然有一丁點的內疚感，因為覺得又白費了一天，更不用說在晚上看Netflix的時候！他自言一路在看一路有內疚感，然後繼續看，令內疚感持續直至看完為止。最後在睡覺前，便覺得很內疚，於是便去書房草草地寫多半小時，然後上床，令自己覺得「今晚都寫了一些論文」，笑稱這簡直是一種「官能刺激」跟「內疚感」的鬥爭。

然而到了今年，終於捱過了，他表示：

今天這一切一切卒之過去了，六年來第一次起床之後感到輕鬆、無牽掛，十分開心。我經歷了整個過程，成功取得博士學位，這種滿足感，令我畢生難忘。謝謝曾經在這兒鼓勵過我的各位親戚朋友。

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補習天王｜將文具轉贈給博士女兒

Richard Eng事後又透露，由於已經畢業，決定將寫作文具轉贈給28歲女兒伍雅愉，因對方同樣正修讀香港大學博士學位，並將於10月畢業，他留言謂：「我一向對寫作文具也頗有要求。就如11年前我在香港大學碩士課程畢業後，也影了一幅關於我所用的原子筆和鉛筆的照片，放過在Facebook內。」

他續言：「今天我博士學位畢業了，我也留一張照片，和各位朋友分享一下，亦給自己一個好好的留念。當中有紅色、黑色、和藍色的墨水筆，一支黑色的原子筆，和一支鉛筆。他們陪我走了六年。我會把它們好好留住，然後在兩個月後交給我的女兒，因為她在今年10月便畢業香港大學博士學位了，她應該在這幾個月內用得上。」

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補習天王｜Richard Eng資優女兒IQ達140

Richard Eng一門兩傑，同是博士生的女兒是智商達140的資優兒童，她於2015年畢業於漢基國際學校，曾於美國塔夫茨大學留學，兩父女平時以英語溝通，如今更一同修讀港大博士學位，非常厲害！

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