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旅遊熱點｜民建聯倡推山徑旅遊　工聯會促加強各景點交通配套

社會

發布時間： 4 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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民建聯提交旅遊熱點建議書。（民建聯供圖）

【旅遊熱點/無處不旅遊/民建聯/工聯會】港府早前成立工作組在18區發掘旅遊熱點，民建聯及工聯會立法會議員，早前分別會見政務司副司長卓永興提出建議。

民建聯提交的18區旅遊熱點與深度遊路線建議，涵蓋涵蓋城市漫遊、宗教文化遊、非遺與傳統文化、歷史建築、影視遊蹤及觀光美食等元素，立法會議員鄭泳舜表示，要發掘匯聚人氣及富吸引力的旅遊熱點，必須在營造旅遊消費氛圍方面加一把勁，建議當局審視現有規例及政策，在善用公共空間或是讓餐飲業在室外放置休閒座椅等，拆牆鬆綁。又強調，當局應該以嶄新思維開拓新的旅遊路線等，例如山徑旅遊。

工聯會今日發表《18區旅遊熱點研究報告》。（工聯會供圖）

工聯會在收集各區居民、旅遊業相關協會等意見後，提交《18區旅遊熱點研究報告》，篩選整理出62個旅遊熱點，建議重點建設19區特色景點，希望政府除了加強宣傳，亦優化交通配套，在熱門景點引入預約制，控制每天的遊客數量，避免過度擁擠，減輕交通壓力。另外，工聯會亦建議培養專業導賞人才，包括完善及增設教育和培訓課程。

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