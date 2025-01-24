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旅遊發展｜工聯會倡設18區特色景點　陳穎欣：多辦愛國主義旅程

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工聯會今日發表《18區旅遊熱點研究報告》，落實「香港無處不旅遊」目標，提議發展愛國主義旅遊。（工聯會提供）

港府早前成立工作組在地區發掘旅遊熱點，民建聯及工聯會一批立法會議員，分別會見政務司副司長卓永興，就本港18區旅遊熱點及路線及發展提出建議，包括旅遊熱點與深度遊路線，同時提出推廣包括宗教旅遊及愛國主義教育，並建議加強推廣本港的地質公園等。

工聯會今日（24日）發表《18區旅遊熱點研究報告》，落實「香港無處不旅遊」目標，提議發展愛國主義旅遊，善用屯門達德學院等「紅色景點」；發展宗教旅遊，串連各區的寺廟、教堂、清真寺等建築展現香港多元文化；又建議建設「屯門漁人碼頭」，用單車徑或棧道接駁屯門多個泳灘。

工聯會副理事長、立法會議員陳穎欣認為，香港應多辦愛國主義旅程，例如參觀中山紀念公園等地標，介紹歷史事件和人物，傳承和平精神。

此外，她又建議加強發展「主題旅遊」，例如宗教旅遊，讓旅客透過到訪香港主要寺廟等宗教建築，加深對本地宗教文化的認識。

工聯會郭偉强指，目前香港十大景點未包含地質公園，認為應更大規模宣傳，期望當局進一步加強各景點的交通配套，例如以環保車輛，接載旅客來往萬宜水庫東壩和其他景點。

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