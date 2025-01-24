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四代同堂︱12歲曾孫仔暴風成長　胡楓獲4曾孫獻Sing賀生日：希望他們快樂成長

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 25 分鐘前

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胡楓迎來93歲生日，獲4位曾孫唱歌賀壽。

【胡楓/甘草/賀壽】娛樂界「長青樹」胡楓早前迎來93歲生日，除獲一眾好友羅蘭、狄波拉、米雪以及吳麗珠等慶生外，還有4位曾孫現身生日派對，場面熱鬧。

胡楓賀壽丨四大曾孫賀生日

胡楓於小紅書上載慶生片，從短片所見「4大曾孫」排排企為胡楓唱歌賀壽，四代同堂的畫面超溫馨，當中胡楓寫道：

我的四位曾孫為我唱了一首《世上只有》
在我93歲生日會的時候，我的四位曾孫，為我唱了一首《世上只有》；歌聲十分悅耳動聽，令我十分高興。希望他們能夠健康快樂成長
#修哥 #胡楓 #修哥萬花筒 #世上只有 #生日快樂

有網民稱聽「四大曾孫」唱歌，居然聽到哭了，另外有人問道：「最大嗰個曾孫應該有十幾歲了吧？」，當中有人代回覆：「修哥十幾年前就說過自己四代同堂其樂融融。」

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胡楓賀壽丨大曾孫似足太公

12歲的大曾孫Herbert身形頗高大，已經高過太公胡楓少少，跟太公十足餅印一樣，從另一片段所見，胡楓拖著曾孫女一起上鏡，只見小女孩外貌標緻，又不怕對鏡頭，似乎幾位星四代遺傳了太公的演藝細胞。

最新影片：

童學園
校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

胡楓賀壽丨修哥爆曾孫愛出鏡

去年胡楓跟曾孫Herbert為保險平台拍廣告，當時他大讚Herbert表現非常好，完全沒有怯場。胡楓受訪時大讚Herbert「唔使教都做得咁好」，令他大感意外，更笑言曾孫拍上癮兼對他說︰「太公，如果下次再有就預埋我！」

由於胡楓有開設個人頻道，故將來考慮多些跟曾孫子女拍影片，修哥笑稱最重要是曾孫高興，認真是廿四孝太公。

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