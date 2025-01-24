食用安全｜男子臀部劇痛求醫揭盆骨遍佈數百寄生蟲卵 　X光片畫面超驚悚

【寄生蟲／蟲卵／飲食】飲食不慎恐惹寄生蟲！外國一名男子因臀部劇痛到院求醫，經檢查後驚揭骨盆位置遍佈蟲卵，密密麻麻極為驚悚。醫生表示，男子是因為攝取了一類食物，導致感染「囊蟲病」（Cysticercosis），該病可誘發神經系統症狀，嚴重可致死亡，情況不容忽視。

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綜合外媒《Daily Star》報道，美國佛州急症科醫學博士Sam Ghali日前於「X」（前身Twitter）分享一張「最瘋狂的X光照片」，指一名男子某日跌倒後，臀部出現劇痛而到院檢查，未料X光檢查時驚見其骨盆布滿密密麻麻白點，畫面極為驚悚。

Sam Ghali經檢查後確認男子感染一種名為「囊蟲病」（Cysticercosis）的寄生蟲，X光上的白點其實是豬肉絛蟲（Taenia solium）產下的蟲卵，於體內鈣化後遺下的蟲卵。他繼指，這種病一般是因為食用生豬肉或未煮熟的豬肉所引起，人體感染豬肉絛蟲後，其幼蟲會寄生到人體任何地方，包括大腦、皮下肌肉組織等等，尤其會出現於臀部、腿部肌肉及軟組織。

▲ 男子照X光檢查時驚見其骨盆布滿密密麻麻白點，畫面極為驚悚。（網上圖片）

食用安全｜幼蟲入腦嚴重可致死亡

Sam Ghali強調指，「囊蟲病」常見於拉丁美洲、印度等開發中國家，患者多是由於吃下有絛蟲卵食物或水源所引起，同時亦呼籲大眾應避免食用未煮熟或生的豬肉。

他解釋指，感染「囊蟲病」病人並不會出現任何症狀，而幼蟲寄生於骨盆時，亦不會對人體構成生命危險，但如果幼蟲走入了大腦，患者便很可能會出現頭痛、癲癇發作、意識不清、精神錯亂等症狀，甚至可能死亡。不過一般「囊蟲病」患者並不一定需要到院求醫，除非出現神經系統症狀才需要進行藥物治療。

食用安全｜4招預防感染寄生蟲

本港腸胃肝臟專科醫生張世華接受本報訪問曾經指出，徹底煮熟食物才是預防寄生蟲的最有效方法，以下有4個貼士：

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食用安全｜3大保存食物貼士

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資料來源：Daily Star 、「X」

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