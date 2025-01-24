  • 19°C
香港時間：2025124日 (五) 17:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全｜男子臀部劇痛求醫揭盆骨遍佈數百寄生蟲卵 　X光片畫面超驚悚

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【寄生蟲／蟲卵／飲食】飲食不慎恐惹寄生蟲！外國一名男子因臀部劇痛到院求醫，經檢查後驚揭骨盆位置遍佈蟲卵，密密麻麻極為驚悚。醫生表示，男子是因為攝取了一類食物，導致感染「囊蟲病」（Cysticercosis），該病可誘發神經系統症狀，嚴重可致死亡，情況不容忽視。

最新影片

Sick問識答
Sick問識答：多吃鈣片恐致腎結石？ 骨科醫生拆解補鈣3大迷思

綜合外媒《Daily Star》報道，美國佛州急症科醫學博士Sam Ghali日前於「X」（前身Twitter）分享一張「最瘋狂的X光照片」，指一名男子某日跌倒後，臀部出現劇痛而到院檢查，未料X光檢查時驚見其骨盆布滿密密麻麻白點，畫面極為驚悚。

Sam Ghali經檢查後確認男子感染一種名為「囊蟲病」（Cysticercosis）的寄生蟲，X光上的白點其實是豬肉絛蟲（Taenia solium）產下的蟲卵，於體內鈣化後遺下的蟲卵。他繼指，這種病一般是因為食用生豬肉或未煮熟的豬肉所引起，人體感染豬肉絛蟲後，其幼蟲會寄生到人體任何地方，包括大腦、皮下肌肉組織等等，尤其會出現於臀部、腿部肌肉及軟組織。

男子照X光檢查時驚見其骨盆布滿密密麻麻白點，畫面極為驚悚。（網上圖片）

食用安全｜幼蟲入腦嚴重可致死亡 

Sam Ghali強調指，「囊蟲病」常見於拉丁美洲、印度等開發中國家，患者多是由於吃下有絛蟲卵食物或水源所引起，同時亦呼籲大眾應避免食用未煮熟或生的豬肉。

他解釋指，感染「囊蟲病」病人並不會出現任何症狀，而幼蟲寄生於骨盆時，亦不會對人體構成生命危險，但如果幼蟲走入了大腦，患者便很可能會出現頭痛、癲癇發作、意識不清、精神錯亂等症狀，甚至可能死亡。不過一般「囊蟲病」患者並不一定需要到院求醫，除非出現神經系統症狀才需要進行藥物治療。

食用安全｜4招預防感染寄生蟲

本港腸胃肝臟專科醫生張世華接受本報訪問曾經指出，徹底煮熟食物才是預防寄生蟲的最有效方法，以下有4個貼士：

點擊圖片放大
+5
+4

食用安全｜3大保存食物貼士

點擊圖片放大
+6
+5

資料來源：Daily Star 、「X

相關內容

遊日注意丨沖繩半年內57人食物中毒 40歲女食魚生後胃內拉出寄生蟲【附減低寄生蟲風險方法】

食用安全｜男子遊泰食醃生蝦染肝吸蟲求醫無門 醫生：寄生蟲恐走遍全身無藥可治

食用安全｜31歲女愛食野味魚生突不明頭痛 求醫疑感染寄生蟲致肝損傷【附3招預防肝吸蟲】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

禍從眼入｜女子海灘游水染寄生蟲右眼失明　醫生：做錯1步惹禍【附佩戴隱形眼鏡7大注意事項】
13:31 2024/10/29
禍從眼入｜女子海灘游水染寄生蟲右眼失明　醫生：做錯1步惹禍【附佩戴隱形眼鏡7大注意事項】
食用安全｜膽囊結石開刀驚見大量肝吸蟲+蟲卵　53歲男揭頻吃1類美食慘染寄生蟲
12:18 2024/10/22
食用安全｜膽囊結石開刀驚見大量肝吸蟲+蟲卵　53歲男揭頻吃1類美食慘染寄生蟲

你可能感興趣

禍從眼入｜女子海灘游水染寄生蟲右眼失明　醫生：做錯1步惹禍【附佩戴隱形眼鏡7大注意事項】
13:31 2024/10/29
禍從眼入｜女子海灘游水染寄生蟲右眼失明　醫生：做錯1步惹禍【附佩戴隱形眼鏡7大注意事項】
食用安全｜膽囊結石開刀驚見大量肝吸蟲+蟲卵　53歲男揭頻吃1類美食慘染寄生蟲
12:18 2024/10/22
食用安全｜膽囊結石開刀驚見大量肝吸蟲+蟲卵　53歲男揭頻吃1類美食慘染寄生蟲
健康問題 食用安全 網絡熱話 傳染病 豬肉 寄生蟲 頭痛

最高瀏覽

男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位
濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位
美甲惹禍｜22歲女Gel甲竟感染HPV病毒　醫生警告：1類人少做為妙【附6招正確美甲】
美甲惹禍｜22歲女Gel甲竟感染HPV病毒　醫生警告：1類人少做為妙【附6招正確美甲】
樂極生悲丨年輕富二代沙漠玩越野車　陷入泥潭翻車溺斃遺新婚孕妻天人永隔
樂極生悲丨年輕富二代沙漠玩越野車　陷入泥潭翻車溺斃遺新婚孕妻天人永隔