新年員工福利｜ZA Bank新年派$1,000開工利市　額外加享一日「蛇王假」

數字銀行ZA Bank今（24日）宣布，將會延續過往新春傳統，帶來蛇年重磅員工福利。該企指出，每位員工均可獲得1000元開工利是，並額外享有一天「蛇王假」迎新年，而且更預告推出全新「員工福利」，將多項銀行產品優惠延伸至員工親友。

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ZA Bank 替任行政總裁吳忠豪（Calvin）表示：「ZA Bank的成功，離不開每一位員工的努力與付出。」所以希望趁著新春佳節，透過大利是、額外假期，以及即將全新推出的「員工福利」，向每位同事和他們的摯愛表達由衷的謝意。

據悉，公司準備了雙重利是，第一部分是「千元開工利是」，每位員工穩袋$1,000。第二部分是「撞手神利是」，管理層將透過ZA Bank App全新推出的「群組利是」功能，派發驚喜滿滿的「撞手神利是」，邀請大家一起「撞手神、接財神」！利是收款金額隨機，每次派發的群組利是總額最高可達$2,000。

另外，為了讓員工有更多時間陪伴家人、休息充電，留一天與摯愛喘息，ZA Bank為每位員工提供「正月內任選額外蛇王假一天」，讓大家在繁忙的工作中多一天休息的機會。同時該企也預告，即將推出的員工福利涵蓋儲蓄、消費、投資、保險等多項金融服務，讓員工的摯愛也能享受優惠。詳情將於2月公布。

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