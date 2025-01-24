滑雪意外丨Netflix璀璨帝國名媛Lynn Ban滑雪出意外　腦出血身亡終年52歲

【璀璨帝國／Netflix／滑雪意外】憑Netflix名媛真人騷《璀璨帝國》而為人認識的著名珠寶設計師Lynn Ban，去年12月發生滑雪意外後受傷留院，最終於本月20日傳出死訊，終年52歲。其兒子已證實消息，並於IG發長文悼念母親。

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Lynn兒子Sebastian於其母IG交代死訊，指母親於本月20日離世，並讚賞母親自滑雪意外後，雖然在康復過程中遇到相當大的困難，但仍然一直非常堅強及樂觀面對病情:

她的臉上總是掛著微笑。她直到最後都是鬥士，也是我認識的最堅強的女人。她是我能找到的最有趣、最酷的媽媽。她一生都在照顧我、我的父親和我們整個家庭。儘管她現在可能已經離開了，但我會盡我所能，確保她永遠不會被忘記，並讓她的生命得到應有的慶祝。作為給我媽媽的最後一句話，我只想說我會永遠想念你。

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事實上，Lynn Ban去世前20日，即去年12月31日曾親自於IG交代滑雪意外經過及留醫的照片，她指事發於去年底與家人前往美國亞斯本（Aspen）度假，在滑雪期間不慎跌倒受傷。初時戴有頭盔的她，仍對意外不以為意，繼續滑雪，豈料後來到醫院檢查，30分鐘後竟被告知腦出血，要轉往大醫院進行緊急開腦部手術。

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由她上載的照片，可見剛做完開腦手術的她，頭上的頭髮被剃走一大半，而且縫合傷口面積十分大。Lynn Ban最後更新帖文時仍然清醒，更表示儘管康復之路相當漫長，但作為倖存者，會繼續努力，並感謝周邊曾幫助自己的家人和朋友。

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Lynn死訊一出，美國天后Rihanna亦有留言哀悼：「Lynn，你永遠是我們的仙女教母！永遠愛你！不敢相信我在留言部分寫了這個！ 😢💔謝謝你帶給我們的所有歡樂！」

同場加映: 3大要點預防滑雪意外

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