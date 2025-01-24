  • 19°C
香港時間：2025124日 (五) 19:37

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

賀歲片｜《柏靈頓︰秘魯大冒險》合家歡之選　《完美伴侶》另類浪漫賀情人節

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

柏靈頓熊聯同布朗家族深入亞馬遜叢林，穿越祕魯高山，展開驚心動魄大冒險。(電影劇照)

農曆年期間，到戲院睇戲可謂指定動作。觀眾除了支持多齣港產賀年片外，賀年檔期亦有多齣西片，既有經典且充滿正能量的續作，亦有驚悚刺激的新作。

《柏靈頓》經典回歸

由英國知名作家馬克布頓（Mark Burton）創作的經典兒童文學角色，柏靈頓熊頭戴紅帽子，身穿藍色大衣、手提老舊行李，有如彬彬有禮的英國紳士充滿溫暖正能量，其故事感動世界各地不同世代的大人和小朋友。《柏靈頓》（Paddington）系列真人電影迎來第三部作品《柏靈頓︰秘魯大冒險》（Paddington in Peru）。

電影講述柏靈頓熊出發探望住在退休熊之家的露絲阿姨。然而，甫到埗就發現露絲阿姨竟然失蹤了。柏靈頓熊於是與布朗家族一起四出尋找露絲阿姨，不但深入亞馬遜叢林，還要穿越祕魯高山，展開一場上山下水的驚心動魄大冒險。

《柏靈頓熊︰秘魯大冒險》講述柏靈頓熊出發到秘魯尋找失蹤的露絲阿姨。(電影劇照)

《柏靈頓》系列真人電影除了轉由Sony Pictures接手發行外，亦改由知名廣告導演德格衛奕信（Dougal Wilson），接棒首次負責執導。而負責執導系列前兩部電影的保羅金（Paul King），則改為負責第三作的監製工作。

《柏靈頓熊︰秘魯大冒險》除了有前兩作的茱莉亞華特絲（Julie Walters）、曉邦納威利（Hugh Bonneville）、吉姆布洛班特（Jim Broadbent）還有為「柏靈頓」配音的賓韋沙（Ben Whishaw）、「露西阿姨」伊美黛·史道頓（Imelda Staunton）等固定卡司陣容外，更加入《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）艾美莉蒙泰瑪（Emily Mortimer）、《秘境探險》（Uncharted）安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）、《旺卡》（Wonka）奧莉花高雯（Olivia Colman）等新演員，為觀眾在舊有的演員基礎上帶來新鮮感，是農曆年假期間一部老少咸宜且充滿刺激、爆笑元素的冒險電影。（上映日期：1月29日）

《完美伴侶》驚悚反轉愛情

如果你是個追求刺激感的驚悚片迷，新一年就有《完美伴侶》可供選擇。電影是New Line Cinema 攜手《宿劫》（Barbarian）大膽破格的製作團隊聯手推出驚悚新作，由《My Dead Ex》、《Suburgatory》祖漢克（Drew Hancock）自編自導，以全新視角詮釋男女間的感情關係。

《完美伴侶》以全新視角詮釋男女間的感情關係。劇情極為反轉的驚悚新作。(電影劇照)

電影先以一段有如童話故事般浪漫的愛情故事開頭，卻以反差極大的驚悚片手法打造出層層反轉的劇情。電影講述宅男喬許（積奎爾 飾）與超正女神艾莉絲（蘇菲戴卓爾 飾）在超市意外相遇，兩人一見鍾情且雙雙墮入愛河，更成為眾人眼中的完美伴侶，不料在一場與朋友狂歡派對上，竟意外揭露這段看似完美的感情背後隱藏著駭人的真相。

華麗的場景、露骨見血的暴力場面絕對是新春刺激的觀影體驗。(電影劇照)

這場另類且反轉的愛情故事的演員陣容包括《凶門惡煞》（The Boogeyman）蘇菲戴卓爾、《The Boys》積奎爾、《魅笑2》（Smile 2）魯卡士基治、《好想做一次》（Never Have I Ever）Megan Suri 、《藍甲蟲》（Blue Beetle）哈維吉恩和《小行星都市》（Asteroid City）羅拔費特。最新的電影預告一開始就充滿浪漫氣息，但隨着故事推進，氣氛逐漸變得詭異和驚悚。

男主角喬許（積奎爾 飾）與女神艾莉絲（蘇菲戴卓爾 飾）相遇後墮入愛河，但感情背後隱藏著駭人的真相。(電影劇照)

到底華麗的場景、露骨見血的暴力場面，接連刺激感官、各人的關係背後隱藏著甚麼？劇情可謂撲朔又迷離，絕對是新春最為刺激的觀影體驗。（上映日期：1月29日）

《狼男》重啟1941年

若然急不及待想於新年前就感受驚悚影視氣氛，《狼男》就已在各大院線恭候觀眾。《隱形客》（The Invisible Man）獲全球激讚的編劇暨導演利雲紐（Leigh Whannell）再創驚嚇新猷，創作出夢魘般的全新怪物《狼男》（WOLF MAN）。

電影找來基斯道化艾保特（Christopher Abbot）、茱莉婭加納（Julia Garner）共同演出，電影作為重啟版，更特意找來傳奇化粧師傑克皮爾斯設計重塑1941年狼男的標誌性化粧，單是入場回味當年狼男的經典妝容都已值回票價。

《狼男》比歷跟妻女一家三口入住叢林農舍，三人遭受看不見的怪物襲擊，四處逃亡。(電影劇照)

《狼男》講述比歷跟妻女一家三口，在父親失蹤多年並被判定死亡後，繼承了位於鄉下的童年家園，三人自此搬到叢林農舍。一晚夜深人靜，比歷突如其來遭受看不見的怪物襲擊，漆黑一片下四處絕望逃亡，怪物卻近距離徘徊賴死不走。他們封鎖門窗，把自己關在屋內。但隨著夜幕降臨月圓皎亮，比歷的身體露出奇怪變異，逐漸怪物化，一切恐怖轉變竟跟父親失蹤的案件有著密切關連！一眾影迷新年前到戲院嚇一嚇揭示背後真相，為蛇年開個「靚頭」！（已上映）
 

 

電影 編劇 導演 演員 賀歲片

最高瀏覽

濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位
濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位
美甲惹禍｜22歲女Gel甲竟感染HPV病毒　醫生警告：1類人少做為妙【附6招正確美甲】
美甲惹禍｜22歲女Gel甲竟感染HPV病毒　醫生警告：1類人少做為妙【附6招正確美甲】
北海道小樽｜香港女遊客在小樽鐵軌拍照　遭列車撞擊喪生
北海道小樽｜香港女遊客在小樽鐵軌拍照　遭列車撞擊喪生
日本地震丨日本元旦7.6級地震一周年　一家10口妻兒全活埋53歲爸爸近況曝光
日本地震丨日本元旦7.6級地震一周年　一家10口妻兒全活埋53歲爸爸近況曝光
遊客命喪北海道︱六旬女遊客硬闖路軌打卡　丈夫面前遭列車撞斃　朝里站因電影成朝聖地　
遊客命喪北海道︱六旬女遊客硬闖路軌打卡　丈夫面前遭列車撞斃　朝里站因電影成朝聖地　