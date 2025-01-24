賀歲片｜《柏靈頓︰秘魯大冒險》合家歡之選　《完美伴侶》另類浪漫賀情人節

▲ 柏靈頓熊聯同布朗家族深入亞馬遜叢林，穿越祕魯高山，展開驚心動魄大冒險。(電影劇照)

農曆年期間，到戲院睇戲可謂指定動作。觀眾除了支持多齣港產賀年片外，賀年檔期亦有多齣西片，既有經典且充滿正能量的續作，亦有驚悚刺激的新作。

《柏靈頓》經典回歸

由英國知名作家馬克布頓（Mark Burton）創作的經典兒童文學角色，柏靈頓熊頭戴紅帽子，身穿藍色大衣、手提老舊行李，有如彬彬有禮的英國紳士充滿溫暖正能量，其故事感動世界各地不同世代的大人和小朋友。《柏靈頓》（Paddington）系列真人電影迎來第三部作品《柏靈頓︰秘魯大冒險》（Paddington in Peru）。

電影講述柏靈頓熊出發探望住在退休熊之家的露絲阿姨。然而，甫到埗就發現露絲阿姨竟然失蹤了。柏靈頓熊於是與布朗家族一起四出尋找露絲阿姨，不但深入亞馬遜叢林，還要穿越祕魯高山，展開一場上山下水的驚心動魄大冒險。

▲ 《柏靈頓熊︰秘魯大冒險》講述柏靈頓熊出發到秘魯尋找失蹤的露絲阿姨。(電影劇照)

《柏靈頓》系列真人電影除了轉由Sony Pictures接手發行外，亦改由知名廣告導演德格衛奕信（Dougal Wilson），接棒首次負責執導。而負責執導系列前兩部電影的保羅金（Paul King），則改為負責第三作的監製工作。

《柏靈頓熊︰秘魯大冒險》除了有前兩作的茱莉亞華特絲（Julie Walters）、曉邦納威利（Hugh Bonneville）、吉姆布洛班特（Jim Broadbent）還有為「柏靈頓」配音的賓韋沙（Ben Whishaw）、「露西阿姨」伊美黛·史道頓（Imelda Staunton）等固定卡司陣容外，更加入《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）艾美莉蒙泰瑪（Emily Mortimer）、《秘境探險》（Uncharted）安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）、《旺卡》（Wonka）奧莉花高雯（Olivia Colman）等新演員，為觀眾在舊有的演員基礎上帶來新鮮感，是農曆年假期間一部老少咸宜且充滿刺激、爆笑元素的冒險電影。（上映日期：1月29日）

《完美伴侶》驚悚反轉愛情

如果你是個追求刺激感的驚悚片迷，新一年就有《完美伴侶》可供選擇。電影是New Line Cinema 攜手《宿劫》（Barbarian）大膽破格的製作團隊聯手推出驚悚新作，由《My Dead Ex》、《Suburgatory》祖漢克（Drew Hancock）自編自導，以全新視角詮釋男女間的感情關係。

▲ 《完美伴侶》以全新視角詮釋男女間的感情關係。劇情極為反轉的驚悚新作。(電影劇照)

電影先以一段有如童話故事般浪漫的愛情故事開頭，卻以反差極大的驚悚片手法打造出層層反轉的劇情。電影講述宅男喬許（積奎爾 飾）與超正女神艾莉絲（蘇菲戴卓爾 飾）在超市意外相遇，兩人一見鍾情且雙雙墮入愛河，更成為眾人眼中的完美伴侶，不料在一場與朋友狂歡派對上，竟意外揭露這段看似完美的感情背後隱藏著駭人的真相。

▲ 華麗的場景、露骨見血的暴力場面絕對是新春刺激的觀影體驗。(電影劇照)

這場另類且反轉的愛情故事的演員陣容包括《凶門惡煞》（The Boogeyman）蘇菲戴卓爾、《The Boys》積奎爾、《魅笑2》（Smile 2）魯卡士基治、《好想做一次》（Never Have I Ever）Megan Suri 、《藍甲蟲》（Blue Beetle）哈維吉恩和《小行星都市》（Asteroid City）羅拔費特。最新的電影預告一開始就充滿浪漫氣息，但隨着故事推進，氣氛逐漸變得詭異和驚悚。

▲ 男主角喬許（積奎爾 飾）與女神艾莉絲（蘇菲戴卓爾 飾）相遇後墮入愛河，但感情背後隱藏著駭人的真相。(電影劇照)

到底華麗的場景、露骨見血的暴力場面，接連刺激感官、各人的關係背後隱藏著甚麼？劇情可謂撲朔又迷離，絕對是新春最為刺激的觀影體驗。（上映日期：1月29日）

《狼男》重啟1941年

若然急不及待想於新年前就感受驚悚影視氣氛，《狼男》就已在各大院線恭候觀眾。《隱形客》（The Invisible Man）獲全球激讚的編劇暨導演利雲紐（Leigh Whannell）再創驚嚇新猷，創作出夢魘般的全新怪物《狼男》（WOLF MAN）。

電影找來基斯道化艾保特（Christopher Abbot）、茱莉婭加納（Julia Garner）共同演出，電影作為重啟版，更特意找來傳奇化粧師傑克皮爾斯設計重塑1941年狼男的標誌性化粧，單是入場回味當年狼男的經典妝容都已值回票價。

▲ 《狼男》比歷跟妻女一家三口入住叢林農舍，三人遭受看不見的怪物襲擊，四處逃亡。(電影劇照)

《狼男》講述比歷跟妻女一家三口，在父親失蹤多年並被判定死亡後，繼承了位於鄉下的童年家園，三人自此搬到叢林農舍。一晚夜深人靜，比歷突如其來遭受看不見的怪物襲擊，漆黑一片下四處絕望逃亡，怪物卻近距離徘徊賴死不走。他們封鎖門窗，把自己關在屋內。但隨著夜幕降臨月圓皎亮，比歷的身體露出奇怪變異，逐漸怪物化，一切恐怖轉變竟跟父親失蹤的案件有著密切關連！一眾影迷新年前到戲院嚇一嚇揭示背後真相，為蛇年開個「靚頭」！（已上映）





