強積金｜積金局擬上調強積金供款入息上下限　勞顧會資方籲押後檢討

▲ 積金局擬上調強積金供款入息上下限，有資方委員反對上調，認為現時經濟環境惡劣，令僱主供款百上加斤；勞方則支持上調。（資料圖片）

強積金調整供款入息上下限已經是逾十年前，積金局日前就計劃上調強積金供款入息上下限，諮詢勞工顧問委員會，建議把目前供款入息上下限各上調3000元，下限增至1.01萬元，上限則升至3.3萬元，預料勞資雙方每月最多供多150元。

消息指，積金局建議，強積金供款入息上限由目前的3萬元增至3.3萬元，下限由7100元增至1.01萬元，若無進一步修訂，落實後勞資每月供款上限由1500元增至1650元，即每月供多150元，收入低於下限的僱員毋須供款，僱主繼續供款5%。積金局完成所有諮詢後，會向政府作最終建議，希望2026年分兩階段落實。

勞工顧問委員會日前開會討論，有資方委員反對上調，認為現時經濟環境惡劣，尤其上調上限將令僱主供款增加，百上加斤；勞方則支持上調。

勞顧會勞方委員譚金蓮表示，上下限多年沒調整，嚴重滯後，認同要上調，今次建議只是象徵式加幅，雖然建議水平保守，考慮到目前經濟環境，認為仍可以接受。她指出，上調下限後可減輕低薪族供款負擔，但上限本應按每月就業收入中位數的90%計算，今次應為5.91萬元，與3.3萬元建議距離大，有上調空間。

另一方面，勞顧會資方代表陳偉聰表示，明年5月生效的最低工資機制將改為一年一檢，而俗稱「418」的《僱傭條例》「連續性合約」亦將放寬至「468」，僱主經營成本百上加斤。現時經濟環境惡劣，且今年5月1日取消強積金對冲，不贊成現時上調供款入息上下限，反而擔心結業潮持續，影響經濟復蘇，呼籲積金局押後檢討。

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