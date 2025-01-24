  • 20°C
香港時間：2025124日 (五) 15:46

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

強積金｜積金局擬上調強積金供款入息上下限　勞顧會資方籲押後檢討

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

積金局擬上調強積金供款入息上下限，有資方委員反對上調，認為現時經濟環境惡劣，令僱主供款百上加斤；勞方則支持上調。（資料圖片）

強積金調整供款入息上下限已經是逾十年前，積金局日前就計劃上調強積金供款入息上下限，諮詢勞工顧問委員會，建議把目前供款入息上下限各上調3000元，下限增至1.01萬元，上限則升至3.3萬元，預料勞資雙方每月最多供多150元。

消息指，積金局建議，強積金供款入息上限由目前的3萬元增至3.3萬元，下限由7100元增至1.01萬元，若無進一步修訂，落實後勞資每月供款上限由1500元增至1650元，即每月供多150元，收入低於下限的僱員毋須供款，僱主繼續供款5%。積金局完成所有諮詢後，會向政府作最終建議，希望2026年分兩階段落實。

勞工顧問委員會日前開會討論，有資方委員反對上調，認為現時經濟環境惡劣，尤其上調上限將令僱主供款增加，百上加斤；勞方則支持上調。

勞顧會勞方委員譚金蓮表示，上下限多年沒調整，嚴重滯後，認同要上調，今次建議只是象徵式加幅，雖然建議水平保守，考慮到目前經濟環境，認為仍可以接受。她指出，上調下限後可減輕低薪族供款負擔，但上限本應按每月就業收入中位數的90%計算，今次應為5.91萬元，與3.3萬元建議距離大，有上調空間。

另一方面，勞顧會資方代表陳偉聰表示，明年5月生效的最低工資機制將改為一年一檢，而俗稱「418」的《僱傭條例》「連續性合約」亦將放寬至「468」，僱主經營成本百上加斤。現時經濟環境惡劣，且今年5月1日取消強積金對冲，不贊成現時上調供款入息上下限，反而擔心結業潮持續，影響經濟復蘇，呼籲積金局押後檢討。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

就業 僱傭條例 結業 最低工資 強積金

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位
濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位
美甲惹禍｜22歲女Gel甲竟感染HPV病毒　醫生警告：1類人少做為妙【附6招正確美甲】
美甲惹禍｜22歲女Gel甲竟感染HPV病毒　醫生警告：1類人少做為妙【附6招正確美甲】
樂極生悲丨年輕富二代沙漠玩越野車　陷入泥潭翻車溺斃遺新婚孕妻天人永隔
樂極生悲丨年輕富二代沙漠玩越野車　陷入泥潭翻車溺斃遺新婚孕妻天人永隔