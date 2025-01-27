回收獎勵計劃｜全港7大商戶回收舊衣物及容器獎賞計劃 最高可兌換$100購物禮券
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【回收獎勵計劃/環保/舊衣服回收/容器回收】現今社會，環保已成為我們共同的責任與使命，尋找可持續的生活方式，以改善生活質量的同時，減少對環境的影響。坊間有不少商店已經實施回收獎賞計劃，鼓勵市民參與環保行動，透過禮品、禮券和現金回贈等優惠，激勵大家共同努力，為香港創造一個更美好的未來。
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舊衣服回收計劃｜1.REFASH 兌換現金
Carousell集團旗下品牌REFASH，是新加坡最大時尚二手衫店，最近更在香港市場迅速崛起。REFASH的Instant Cash Out（ICO）回收衣物兌換現金活動，已成為香港消費者處理閒置衣物的熱門選擇。顧客只需攜帶閒置衣物到店，經過評估後即可兌換現金，並可選擇將未被接收的衣物取回或捐贈至救世軍。回收衣物需預約申請，提交申請前請確保至少有10件衣物及不超過100件。REFASH只接收男裝、女裝及運動服飾；不接收禮服、Cosplay服裝、泳衣、內衣、孕婦服裝、童裝、包袋配飾、帽及頸巾等。
回收地點︰REFASH分店
舊衣服回收計劃｜2.H&M 購物優惠券
時裝連鎖品牌H&M，自2013年全球推出舊衣回收後，獲得廣大市民歡迎，因此H&M於世界各地的門市都設有回收箱，所有衣物不論任何品牌甚至任何狀態的衣物或紡織品，就可以獲得購物優惠，支持環保之餘仲有優惠買新衫，大家唔好錯過啦！H&M門市的舊衣回收箱通常會在收銀台旁邊，客人會得到一張優惠券。
回收地點：全港H&M門市
舊袋回收計劃｜3. hellolulu $50現金券
年輕人最愛的人氣袋牌hellolulu推出「REhellolulu 舊袋回收計劃」，鼓勵市民回收舊袋，從而為環保社會做出貢獻。凡客人攜帶舊袋到hellolulu APM門市回收，即可各同事領取$50現金券一張，透過將不需要的袋子帶到hellolulu門市回收，不僅可以賦予袋子新的生命，還可以為永續的生活方式出一份力。請在捐贈前清潔您的袋子，以確保物品以最佳狀態交付。
回收地點：觀塘創紀之城五期apm 3樓L3-8舖hellolulu
舊鞋回收計劃｜4. ORiental TRaffic $30優惠券
日本女裝鞋品牌ORiental TRaffic推出會員舊鞋Trade-In服務，凡鞋子印有ORiental TRaffic或WA ORiental TRaffic Logo，到任何一間香港ORiental TRaffic分店，即可換取$30現金券1張，2對舊鞋可換領$30優惠券2張，優惠劵換領數量不限，每張優惠券於香港ORiental TRaffic分店購物滿$300或以上即可使用。
回收地點：香港全線ORiental TRaffic分店
容器回收計劃｜5.屈臣氏儲印花換禮品
屈臣氏即日起至12月31日，推出個人護理塑膠容器回收計劃，屈臣氏會員可將任何品牌個人護理塑膠空樽清洗後，帶到屈臣氏門市並交予收銀員回收，每回收一個容器，就可獲得1個電子印花，憑20個/30個電子印花可免費換取指定禮品。此外，「屈臣氏 x L'Oreal 延續美麗回收計」易賞錢會員於屈臣氏每回收一個任何品牌彩妝、面部護理、香水及美髮產品之玻璃容器，可獲延續美麗回收計劃電子印花一個，憑電子印花可免費換取指定精彩禮品。
屈臣氏會員：
|電子印花派發日期︰
|即日起至2025年12月31日
|產品換領日期︰
|即日起至至2026年1月7日
屈臣氏 x L'Oreal 延續美麗回收計劃：
|電子印花派發日期︰
|即日起至2025年12月31日
|產品換領日期︰
|即日起至2025年12月31日
|回收地點：
|香港全線屈臣氏門店
容器回收計劃｜6.Miele $100購物禮券
優質家用電器品牌Miele，為推廣可持續生活，由即日起，顧客可以將Miele清潔劑容器回收至位於銅鑼灣的全新Miele旗艦店，或啟德Miele Experience Centre賺取積分，達至指定積分後可兌換Miele網店$100購物禮券。
顧客需以手提電話作為身分認證，積分滿20分可兌換Miele網上商店$100購物禮券。購物禮券適於Miele香港網上商店購買任何產品，有效日期至2025年6月30日。回收獎賞計劃只接受上述Miele容器，請確保容器已被清洗乾淨及沒有殘留清潔劑。
護膚品回收計劃｜7.Kiehl’s及shu uemura
除了舊衣、舊鞋，坊間不少美妝、護膚品牌都有回收舊瓶優惠，當中有Kiehl’s及shu uemura。前者只需要登記成為Kiehl’s會員獎賞計劃的會員，即可透過回收Kiehl’s正貨舊瓶或自備購物袋到店舖購物，賺取會員積分換領禮物。所收集之舊瓶將捐予「V Cycle」進一步加工處理成有用的塑膠原料；後者shu uemura則只需把清潔乾淨的shu uemura舊瓶帶到指定門市或專櫃，每件回收產品即可獲50積分。
Kiehl’s回收點：
|Kiehl’s專櫃
|Kiehl’s Boutique專門店
|Facesss 時代廣場
|ifc 國際金融中心
|銅鑼灣崇光
|又一城
|Harvey Nichols 太古廣場
|朗豪坊
|Facesss 海運大廈
|新世紀廣場
|Harvey Nichols 銀行中心
|德福廣場
|荃灣千色店
|apm
|YOHO Mall元朗
|Popcorn 將軍澳
|新都會廣場
|新城市廣場
|屯門市廣場
|V City 屯門
|上水廣場
shu uemura回收點：
|觀塘APM專門店
|上水廣場専門店
|沙田新城市廣場專門店
|旺角銀行中心專櫃
|尖沙咀海港城facesss專櫃
|尖沙咀Sogo專櫃
|中環置地廣場harvey nichols專櫃
|銅鑼灣Sogo專櫃
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