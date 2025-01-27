回收獎勵計劃｜全港7大商戶回收舊衣物及容器獎賞計劃　最高可兌換$100購物禮券

▲ 全港7大商戶回收舊衣物及容器獎勵計劃，最高可兌換$100購物禮券。

【回收獎勵計劃/環保/舊衣服回收/容器回收】現今社會，環保已成為我們共同的責任與使命，尋找可持續的生活方式，以改善生活質量的同時，減少對環境的影響。坊間有不少商店已經實施回收獎賞計劃，鼓勵市民參與環保行動，透過禮品、禮券和現金回贈等優惠，激勵大家共同努力，為香港創造一個更美好的未來。

最新影片︰

舊衣服回收計劃｜1.REFASH 兌換現金

▲ 舊衣服回收計劃｜REFASH

▲ 舊衣服回收計劃｜REFASH

▲ 舊衣服回收計劃｜REFASH

Carousell集團旗下品牌REFASH，是新加坡最大時尚二手衫店，最近更在香港市場迅速崛起。REFASH的Instant Cash Out（ICO）回收衣物兌換現金活動，已成為香港消費者處理閒置衣物的熱門選擇。顧客只需攜帶閒置衣物到店，經過評估後即可兌換現金，並可選擇將未被接收的衣物取回或捐贈至救世軍。回收衣物需預約申請，提交申請前請確保至少有10件衣物及不超過100件。REFASH只接收男裝、女裝及運動服飾；不接收禮服、Cosplay服裝、泳衣、內衣、孕婦服裝、童裝、包袋配飾、帽及頸巾等。

回收地點︰REFASH分店

舊衣服回收計劃｜2.H&M 購物優惠券

▲ 舊衣服回收計劃｜H&M

▲ 舊衣服回收計劃｜H&M

時裝連鎖品牌H&M，自2013年全球推出舊衣回收後，獲得廣大市民歡迎，因此H&M於世界各地的門市都設有回收箱，所有衣物不論任何品牌甚至任何狀態的衣物或紡織品，就可以獲得購物優惠，支持環保之餘仲有優惠買新衫，大家唔好錯過啦！H&M門市的舊衣回收箱通常會在收銀台旁邊，客人會得到一張優惠券。

回收地點：全港H&M門市

舊袋回收計劃｜3. hellolulu $50現金券

▲ 舊袋回收計劃｜hellolulu

▲ 舊袋回收計劃｜hellolulu

年輕人最愛的人氣袋牌hellolulu推出「REhellolulu 舊袋回收計劃」，鼓勵市民回收舊袋，從而為環保社會做出貢獻。凡客人攜帶舊袋到hellolulu APM門市回收，即可各同事領取$50現金券一張，透過將不需要的袋子帶到hellolulu門市回收，不僅可以賦予袋子新的生命，還可以為永續的生活方式出一份力。請在捐贈前清潔您的袋子，以確保物品以最佳狀態交付。

回收地點：觀塘創紀之城五期apm 3樓L3-8舖hellolulu

舊鞋回收計劃｜4. ORiental TRaffic $30優惠券

▲ 舊鞋回收計劃｜ORiental TRaffic

日本女裝鞋品牌ORiental TRaffic推出會員舊鞋Trade-In服務，凡鞋子印有ORiental TRaffic或WA ORiental TRaffic Logo，到任何一間香港ORiental TRaffic分店，即可換取$30現金券1張，2對舊鞋可換領$30優惠券2張，優惠劵換領數量不限，每張優惠券於香港ORiental TRaffic分店購物滿$300或以上即可使用。

回收地點：香港全線ORiental TRaffic分店

容器回收計劃｜5.屈臣氏儲印花換禮品

▲ 容器回收計劃｜屈臣氏儲印花換禮品

▲ 容器回收計劃｜屈臣氏儲印花換禮品

屈臣氏即日起至12月31日，推出個人護理塑膠容器回收計劃，屈臣氏會員可將任何品牌個人護理塑膠空樽清洗後，帶到屈臣氏門市並交予收銀員回收，每回收一個容器，就可獲得1個電子印花，憑20個/30個電子印花可免費換取指定禮品。此外，「屈臣氏 x L'Oreal 延續美麗回收計」易賞錢會員於屈臣氏每回收一個任何品牌彩妝、面部護理、香水及美髮產品之玻璃容器，可獲延續美麗回收計劃電子印花一個，憑電子印花可免費換取指定精彩禮品。

屈臣氏會員：

電子印花派發日期︰ 即日起至2025年12月31日 產品換領日期︰ 即日起至至2026年1月7日

屈臣氏 x L'Oreal 延續美麗回收計劃：

電子印花派發日期︰ 即日起至2025年12月31日 產品換領日期︰ 即日起至2025年12月31日 回收地點： 香港全線屈臣氏門店

容器回收計劃｜6.Miele $100購物禮券

▲ 容器回收計劃｜Miele

優質家用電器品牌Miele，為推廣可持續生活，由即日起，顧客可以將Miele清潔劑容器回收至位於銅鑼灣的全新Miele旗艦店，或啟德Miele Experience Centre賺取積分，達至指定積分後可兌換Miele網店$100購物禮券。

顧客需以手提電話作為身分認證，積分滿20分可兌換Miele網上商店$100購物禮券。購物禮券適於Miele香港網上商店購買任何產品，有效日期至2025年6月30日。回收獎賞計劃只接受上述Miele容器，請確保容器已被清洗乾淨及沒有殘留清潔劑。

護膚品回收計劃｜7.Kiehl’s及shu uemura

▼ 點擊圖片放大

除了舊衣、舊鞋，坊間不少美妝、護膚品牌都有回收舊瓶優惠，當中有Kiehl’s及shu uemura。前者只需要登記成為Kiehl’s會員獎賞計劃的會員，即可透過回收Kiehl’s正貨舊瓶或自備購物袋到店舖購物，賺取會員積分換領禮物。所收集之舊瓶將捐予「V Cycle」進一步加工處理成有用的塑膠原料；後者shu uemura則只需把清潔乾淨的shu uemura舊瓶帶到指定門市或專櫃，每件回收產品即可獲50積分。

Kiehl’s回收點：

Kiehl’s專櫃 Kiehl’s Boutique專門店 Facesss 時代廣場 ifc 國際金融中心 銅鑼灣崇光 又一城 Harvey Nichols 太古廣場 朗豪坊 Facesss 海運大廈 新世紀廣場 Harvey Nichols 銀行中心 德福廣場 荃灣千色店 apm YOHO Mall元朗 Popcorn 將軍澳 新都會廣場 新城市廣場 屯門市廣場 V City 屯門 上水廣場

shu uemura回收點：

觀塘APM專門店 上水廣場専門店 沙田新城市廣場專門店 旺角銀行中心專櫃 尖沙咀海港城facesss專櫃 尖沙咀Sogo專櫃 中環置地廣場harvey nichols專櫃 銅鑼灣Sogo專櫃

更多相關內容︰

綠在區區｜全港「綠在區區」回收站/便利點一覽 10種回收物品免費換糧油雜貨現金券【附地址】

奶粉罐回收｜美贊臣再推嬰幼兒奶粉罐回收計劃 全港36個HKTVmall收集點回贈$25優惠碼

斷捨離︱新年大掃除必學衣服斷捨離4部曲 執衣櫃達人：完成第1步即清空一半

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】