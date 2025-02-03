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危險駕駛｜的士司機載客電話擺軚盤內打麻雀　網民怒斥：極度危害乘客籲報警

社會

撰文： 王月明

發布時間： 20 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

的士司機載客電話擺軚盤內打麻雀，網民怒斥：極度危害乘客籲報警。

駕駛時一心二用是十分危險的行為！近日，有乘客在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指接載他的的士司機竟在行車過程中玩手機遊戲，其間多次分心點按屏幕。此事引起網民熱議，怒批司機危險駕駛。

危險駕駛︱港男搭的士驚見司機行駛途中合眼「大覺瞓」　網民疑司機患1病：突然瞓咗佢自己唔知

危險駕駛｜的士司機邊駕駛邊打麻雀

樓主上傳影片並指「呢個司機一路揸車一路玩電話遊戲」，只見該的士司機左耳戴藍牙耳機、面前擺有兩部手機，另有1部手機打橫架在軚盤上，手機熒幕顯示他正在打麻雀。司機左手扶軚盤駕駛車輛，右手則隨時準備點按手機屏幕。

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危險駕駛｜網民怒斥：害群之馬！

此事引起熱議，網民紛紛斥責司機行為離譜，「害群之馬」、「極度危害乘客及道路安全」、「車廂有車牌號碼，有司機資料，呢啲害人精早啲退休打機啦」、「一係打機，一係就瞓覺」、「乜嘢都做得出」。亦有人認為樓主遇到此情況應該及時報警，「有晒片，及時報警嘛」、「自己坐車都唔出聲」。

的士司機｜的士車門敞開繼續行駛　乘客提醒仍不停下來

電單車男｜電單車男隧道用手機　近20秒未抬頭看前路超危險

的士司機｜女子帶老婦路邊截的士　司機疑見輪椅加速駛離被批：無人性

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