危險駕駛｜的士司機載客電話擺軚盤內打麻雀　網民怒斥：極度危害乘客籲報警

▲ 的士司機載客電話擺軚盤內打麻雀，網民怒斥：極度危害乘客籲報警。

駕駛時一心二用是十分危險的行為！近日，有乘客在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指接載他的的士司機竟在行車過程中玩手機遊戲，其間多次分心點按屏幕。此事引起網民熱議，怒批司機危險駕駛。

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危險駕駛｜的士司機邊駕駛邊打麻雀

樓主上傳影片並指「呢個司機一路揸車一路玩電話遊戲」，只見該的士司機左耳戴藍牙耳機、面前擺有兩部手機，另有1部手機打橫架在軚盤上，手機熒幕顯示他正在打麻雀。司機左手扶軚盤駕駛車輛，右手則隨時準備點按手機屏幕。

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危險駕駛｜網民怒斥：害群之馬！

此事引起熱議，網民紛紛斥責司機行為離譜，「害群之馬」、「極度危害乘客及道路安全」、「車廂有車牌號碼，有司機資料，呢啲害人精早啲退休打機啦」、「一係打機，一係就瞓覺」、「乜嘢都做得出」。亦有人認為樓主遇到此情況應該及時報警，「有晒片，及時報警嘛」、「自己坐車都唔出聲」。

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