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明星母校︱袁文傑著起校服返母校與師弟真誠對話　香港鄧鏡波書院多藝人校友

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

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袁文傑返母校香港鄧鏡波書院。

【袁文傑/香港鄧鏡波書院/愛回家】曾是亞視台柱的袁文傑，其後轉往TVB發展，並於《愛·回家之開心速遞》中飾演「潮偉」一角成功入屋。最近他就返回母校香港鄧鏡波書院與師弟交流，他上載了數張照片，並去到學校的籃球場，回想讀書時美好的回憶，他更表示以香港鄧鏡波書院學生自豪。

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現年55歲的袁文傑在社交網寫道：「與弟弟一同回母校香港鄧鏡波書院，接受一班師弟們的訪問交流，瞭解到師弟們所面對的學習環境，與及告訴他們過去的一些經歷…」

袁文傑為了證明身形仍然Keep得住，更穿上了弟弟當年的校服：

學校環境跟我們上學時期也有不少改變，畢竟…也是至少40年前的事了！弟弟仍keep住當年的「校褸」和「校呔」，我，竟然仍穿得上，哈哈。

明年是香港鄧鏡波書院60周年校慶，相信今次袁文傑今次返母校是為了校慶片作準備，他接受了師弟的訪問:「交談時同學們問我，這裡有那幾樣事情你認為值得你自豪？我不假思索回答：我是一名香港鄧鏡波書院學生，已經令我值得自豪！」

他指非常期待明年的校慶:「明年（2026年）便是母校60週年，知道那時候又會再有一次聚會，歷屆師兄師弟出席，現在已經很令我期待…再次感謝校長和老師的邀請及安排，也特別感謝幾位訪問、拍攝的同學、老師。尤其是那位特意穿上阿仙奴Jacket迎接的中二師弟Lok仔。」

香港鄧鏡波書院盛產藝人，包括組合農夫的C君與陸永、Tyson Yoshi、黃浩然、前新聞主播黃大鈞。

香港鄧鏡波書院位於灣仔區東半山堅尼地道，為一所男校及天主教學校，以中文為教學語言，估計屬Band 2B，香港鄧鏡波書院歷史悠久，明年踏入創校60周年。

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